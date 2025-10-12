قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشأن سد النهضة.. عمرو أديب يطالب بالضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة والتجميل بمنطقة الروضة

محافظ مطروح خلال الجولة
محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد حملة النظافة العامة بمنطقة الروضة والشارع الجديد يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ونواب رئيس مدينة مرسي مطروح

وشدد محافظ مطروح على استمرار تكثيف جهود النظافة بجميع أنحاء المدينةحفاظاً على البيئة والشكل الحضارى اللائق بالمحافظة

واشار إلى أنه يتم تنظيم حملات نظافة حاليا تحت إشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بقطاعات ومناطق داخل المدينة وفق المعدات والافراد والانتهاء من منطقة بعد الأخرى تباعاً

كما وجه محافظ مطروح بالإستغلال الأمثل لمحلات سوق مطروح الغربي بجوار موقف برانى لتعظيم العائد الاقتصادي منها حسب الأنشطة الاقتصادية المتاحة من خلالها ،مع مراجعة كابلات الكهرباء وتغطيتها من خلال شركة الكهرباء.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الإحتفالية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية ،وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد و العميد أحمد عبد الكريم الفقى المستشار العسكرى للمحافظة ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء وإيهاب أنور مدير التعليم العام وأيمن شومان مدير إدارة مطروح التعليمية وعددا من قيادات التعليم بالمحافظة .

تضمنت الإحتفالية عدد من الأغاني الوطنية لكورال التربية والتعليم، وأطفال رياض الاطفال، ثم عروض رياضية لفريق الكاراتية وطلاب الثانوية العسكرية .

أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته بحضور هذه الفعالية الوطنية وسط أبنائه الطلاب مؤكدا أن إنتصار السادس من اكتوبر يعد أعظم انتصار للعسكرية المصرية في التاريخ الحديث و ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال الجديدة، ومطالبا لهم باستلهام روح أكتوبر والجد والعمل والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

وجه محافظ مطروح الشكر لجميع القائمين على تنظيم الأحتفالية مشيدا بما قدمه الطلاب خلالها من عدد من الفقرات الفنية والغنائية والإستعراضية والرياضية التي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن مع منح مكافأة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه للمشاركين فى فعاليات وفقرات الإحتفالية .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح نظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

كوكبة ستارلينك الضخمة

بمعدل ينذر بالخطر .. أقمار اصطناعية تتساقط على الأرض

أودي كيو 5 موديل 2026

سعر أودي كيو 5 موديل 2026 في السعودية| صور

نصائح هامة للحفاظ علي الأسطوانات والمكابس

نصائح هامة للحفاظ علي الأسطوانات والمكابس بـ السيارات

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

المزيد