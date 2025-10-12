محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة والتجميل بمنطقة الروضة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد حملة النظافة العامة بمنطقة الروضة والشارع الجديد يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ونواب رئيس مدينة مرسي مطروح

وشدد محافظ مطروح على استمرار تكثيف جهود النظافة بجميع أنحاء المدينةحفاظاً على البيئة والشكل الحضارى اللائق بالمحافظة

واشار إلى أنه يتم تنظيم حملات نظافة حاليا تحت إشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بقطاعات ومناطق داخل المدينة وفق المعدات والافراد والانتهاء من منطقة بعد الأخرى تباعاً

كما وجه محافظ مطروح بالإستغلال الأمثل لمحلات سوق مطروح الغربي بجوار موقف برانى لتعظيم العائد الاقتصادي منها حسب الأنشطة الاقتصادية المتاحة من خلالها ،مع مراجعة كابلات الكهرباء وتغطيتها من خلال شركة الكهرباء.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الإحتفالية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية ،وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد و العميد أحمد عبد الكريم الفقى المستشار العسكرى للمحافظة ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء وإيهاب أنور مدير التعليم العام وأيمن شومان مدير إدارة مطروح التعليمية وعددا من قيادات التعليم بالمحافظة .

تضمنت الإحتفالية عدد من الأغاني الوطنية لكورال التربية والتعليم، وأطفال رياض الاطفال، ثم عروض رياضية لفريق الكاراتية وطلاب الثانوية العسكرية .

أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته بحضور هذه الفعالية الوطنية وسط أبنائه الطلاب مؤكدا أن إنتصار السادس من اكتوبر يعد أعظم انتصار للعسكرية المصرية في التاريخ الحديث و ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال الجديدة، ومطالبا لهم باستلهام روح أكتوبر والجد والعمل والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

وجه محافظ مطروح الشكر لجميع القائمين على تنظيم الأحتفالية مشيدا بما قدمه الطلاب خلالها من عدد من الفقرات الفنية والغنائية والإستعراضية والرياضية التي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن مع منح مكافأة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه للمشاركين فى فعاليات وفقرات الإحتفالية .