السد ورقة سياسية.. أحمد موسى: إثيوبيا عندها مساحات هائلة من الأراضي الزراعية والمياه

قال الإعلامي أحمد موسى إن إثيوبيا لديها مساحات هائلة من الأراضي الزراعية والمياه، والسد يستخدم كورقة سياسية وليس من أجل التنمية أو توليد الكهرباء.

تهديد أمن مصر

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بأنه لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر أو المساس بحق أكثر من 100 مليون مواطن.

وأكد الإعلامي أحمد موسى على أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتعرض لتكسير عظام الفترة المقبلة، موضحًا أن نتنياهو لم يعيد الرهائن رغم الإبادة التي قام بها، ولكن من استعادهم هو الرئيس الأمريكي ترامب.

حدث عالمي كبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر مقبلة على حدث عالمي كبير مع انطلاق قمة السلام غدًا في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العالم كله تتجه أنظاره نحو هذه المدينة الساحرة التي ستصبح غدًا محور الحديث في وسائل الإعلام الدولية.