أحمد موسى: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية.. ونتنياهو يواجه مرحلة تكسير عظام
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
أحمد موسى: إثيوبيا عاملة السد علشان يدايقونا ويغرقونا.. ومصر بفضل الله اتخذت إجراءات حاسمة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى: “إثيوبيا عاملة السد علشان يدايقونا ويغرقونا.. ومصر بفضل الله اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة تلك التحديات وعلى رأسها مفيض توشكى، وأماكن أخرى تستوعب مشكلة المياه”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن إثيوبيا عندهم مساحات هائلة من الأراضي الزراعية والمياه، والسد يستخدم كورقة سياسية وليس من أجل التنمية أو توليد الكهرباء.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بأنه لا أحد يستطيع تهديد أمن مصر أو المساس بحق أكثر من 100 مليون مواطن.

وأكد الإعلامي أحمد موسى على أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتعرض لتكسير عظام الفترة المقبلة، موضحًا أن نتنياهو لم يعيد الرهائن رغم الإبادة التي قام بها، ولكن من استعادهم هو الرئيس الأمريكي ترامب.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر مقبلة على حدث عالمي كبير مع انطلاق قمة السلام غدًا في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العالم كله تتجه أنظاره نحو هذه المدينة الساحرة التي ستصبح غدًا محور الحديث في وسائل الإعلام الدولية.

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

