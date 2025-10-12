طارق فهمي: اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام الداخلي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ستدعو إلى عقد قمة للإعمار فور وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القمة ستكون بداية تنفيذ مشروع الإعمار وفق الخطة المصرية – العربية التي حظيت بموافقة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب ودعم الاستقرار في القطاع.

حوار فلسطيني – فلسطيني

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة ستتزامن مع دعوة مصرية لإطلاق حوار فلسطيني – فلسطيني يشمل جميع الفصائل والقوى الوطنية، بهدف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتوحيد الموقف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر حريصة على أن تكون فلسطين آمنة وموحدة، مؤكدًا أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام الداخلي، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التسوية السياسية وإعادة الإعمار بدعم عربي ودولي واسع.

تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

وتابع: "مصر تستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة في القطاع".