أخبار أسوان.. استعدادات لتعامد الشمس ومتابعة للتأمين الصحي الشامل والنظافة العامة وحملات تفتيشية

فقد أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان عن رفع درجة الاستعداد القصوى للمشاركة في التأمين الطبي الكامل لفعاليات الحدث العالمي لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل، والذي يُعد أحد أهم الأحداث السياحية والثقافية على مستوى العالم، وذلك في إطار دور الهيئة المحوري في تقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

الرعاية الصحية بأسوان تشارك بالتأمين الطبى لـ تعامد الشمس بـ أبوسمبل

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشغيل المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة.

وتم التصديق على نقل تبعيتها من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك بإجمالى 4 وحدات طب أسرة بالكرامة والحكمة بنصر النوبة ، والسلسلة بكوم أمبو ، فضلاً عن وحدة وادى العلاقى ، والتى تقع على بعد 180 كم جنوب شرق أسوان فى ظل حرص الدولة على تقديم الخدمة الصحية لكافة المناطق خاصة النائية منها .

تشغيل 4 مراكز طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان فعالياته ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .



قومى المرأة بأسوان: تنظيم جلسات الدوار ودورات للتثقيف المالى بقرى حياة كريمة

واصلت مديرية العمل بأسوان من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان قيامها بأعمال التفتيش على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مواقع مختلفة سواء على المنشآت التى يعمل بها عمال توصيل الطلبات للمنازل ( الدليفرى) أو على المنشآت الصناعية الأخرى .



مديرية العمل بأسوان: حملات على المنشآت لتطبيق السلامة والصحة المهنية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، حملات متتالية لرفع المخلفات، وتنفيذ النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية، وهو ما توازى مع مواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار والجهنميات، ونظافة الأحواض، وصيانة الأسوار.



حملات لرفع التراكمات والنظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية وتهذيب ورى الأشجار بأسوان