حبس متهمة لإدارتها مسكنا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية

قررت جهات التحقيق حبس سيدة 4 أيام لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة أجنبية الجنسية بالقاهرة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

القبض على فتاة أجنبية تدير منزلها لممارسة الرزيلة بالمعادي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.