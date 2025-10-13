قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الإثنين 13-10-2025
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم
تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار بشأن ضبط صانع محتوى بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق سرعة التحريات في واقعة ضبط صانع محتوى بمحافظة الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، وغير مجازة رقابياً بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع .

الإسكندرية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

نتنياهو

غير مرغوب فيه.. الإعلام الإسرائيلي يكشف أسباب عدم حضور نتنياهو قمة شرم الشيخ

سعر الدولار في مصر

تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم

شيك تبرعات لنادي الزمالك

مشجع أهلاوي تبرع لحساب نادي الزمالك بمبلغ 85 جنيها و45 قرشا

حادث الاوسطي

مصرع سيدة وإصابة آخرين في انقلاب ميكروباص على الأوسطي بحلوان| صور

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد