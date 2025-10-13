محمود صابر: أمي الداعم الاول والاخير

عبر محمود صابر لاعب منتخب مصر أن سعادته كبيرة؛ لأنه كان سببا فى فرحة الجماهير بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال محمود صابر تصريحاته لقناة أون سبورت إنه نجح فى إسعاد كل الجماهير، بالإضافة إلى أسرته المكونة من والده ووالدته وشقيقه، وأن الأهم أن يكون سبب الفرح لأهله مؤكدا: "أهلى أهم حاجة فى حياتى ودايما أفرحهم".

وكشف عن دور والدته فى مشواره الكروى، وأنها الداعم الأول والأخير له، وأنها أفضل أم فى الدنيا، لذلك يسعى دائما لإسعادها.

ومن جانبه أبدى والد اللاعب سعادته بتأهل المنتخب إلى كأس العالم بمساهمة نجله.

وقال والد اللاعب إن ابنه محمود كان سبب فى الفرحة، متمنيا له الأفضلية فى المونديال، قائلا: "رفع راسنا وإن شاء الله يشرفنا فى كأس العالم".