برلماني: قمة شرم الشيخ لحظة تاريخيّة نادرة جمعت العالم بقيادة مصر وحكمة الرئيس السيسي

قال عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة شرم الشيخ للسلام، التي تأتي بمشاركة عدد من زعماء وقادة العالم، تمثل لحظة فارقة ونادرة في التاريخ الإنساني والسياسي معًا، إذ تعيد مصر من خلالها تعريف مفهوم السلام، لا كاتفاق بين أطراف، بل كقيمة إنسانية تحفظ الوجود وتُنقذ الضمير العالمي من التلاشي.

وأضاف الشلمة أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المسار الدبلوماسي الاستثنائي تُجسّد الدور المصري في أعلى تجلياته لأن مصر دولة تصنع التوازن حين يختلّ العالم، وتُرمم الوعي حين يُصاب بالعمى، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ اليوم ليست مجرد مدينة تستضيف قمة، بل مسرح لعودة المعنى الإنساني إلى السياسة الدولية.

القاهرة بوابة الخلاص من عبث الحرب

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مشاركة زعماء العالم — من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورؤساء حكومات أوروبا والعالم العربي — ليست فقط دليلًا على مكانة مصر، بل اعترافٌ بأن القاهرة أصبحت بوابة الخلاص من عبث الحرب وضجيج القوة.

وأوضح الشلمة أن التاريخ سينظر إلى هذه القمة بوصفها الوثيقة التي أعادت للشرق الأوسط صوته العاقل، بعد شهور من الدم والدمار، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى شرم الشيخ لا ليشهد توقيع اتفاق فحسب، بل ليقرأ الفصل الأخير من زمن الحرب وبداية فصل جديد من ضمير الإنسانية.

وواصل “حين تعبت الأمم من الجدل، وارتبك السلاح من فرط الدم، كانت مصر وحدها تعرف الطريق إلى الحياة. واليوم، من شرم الشيخ، تُكتب وصايا السلام بأيدٍ مصرية خالصة.”