محافظات

محافظة الجيزة تضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي

بطاقات تموين
بطاقات تموين
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل جهودها بالتعاون مع مديرية التموين لتشديد الرقابة على المخابز والبدالين التموينيين وضبط أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام البطاقات التموينية في عمليات صرف خبز أو سلع مدعمة بطرق وهمية.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية التي نُفذت خلال الشهر الجاري أسفرت عن ضبط 4500 بطاقة تموينية لدى بعض أصحاب الأنشطة التموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمية مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي في إطار الحفاظ على منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين .

وشدد المحافظ على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز أو البدالين، تجنبًا لأي استغلال أو تلاعب قد يضر بحقوقهم أو يؤدي إلى إيقاف البطاقة موجّهًا مديرية التموين بتنفيذ حملات توعية ميدانية وإعلامية لتعريف المواطنين بآليات الحفاظ على الدعم والاستفادة المثلى منه.
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو المال العام وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان العدالة الاجتماعية .

من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، أن القرارات الوزارية المنظمة حددت الإجراءات الواجب اتباعها في حال ضبط بطاقة تموينية؛ حيث يتم إدخال البطاقة على النظام كإنذار أول للمواطن وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إيقاف البطاقة نهائيًا . 
وناشد مدير المديرية المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية وعدم تركها للغير تحت أي ظرف، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاستمرار صرف مقرراتهم التموينية بشكل منتظم.

بطاقات تموين اخبار الجيزة محافظة الجيزة

