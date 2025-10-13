قيادي بالمؤتمر: قمة شرم الشيخ وضعت العالم أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشئون التنظيم، أن مصر نجحت من خلال قمة شرم الشيخ في وضع العالم أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

وقال: التنوع بين الحاضرين والتمثيل لكافة المؤسسات الدولية الفاعلة في مؤتمر شرم الشيخ، وما شهده من فعاليات تؤكد أن هناك نية صادقة لإرساء قواعد الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت أمان، إلى أن نجاح مصر في عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة انتصار عظيم للدبلوماسية المصرية، ومساعيها نحو الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأوضح القيادي بحزب المؤتمر، أن مؤتمر شرم الشيخ، وجه عدة رسائل للعالم، لعل أبرزها الحفاظ على القضية الفلسطينية بوقف مخطط التهجير، ووقف الحرب.