قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير ١٣٩ مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة خلال حملات ضبط ومراقبة الأسواق

تحرير ١٣٩ مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة خلال حملات ضبط ومراقبة الأسواق
تحرير ١٣٩ مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة خلال حملات ضبط ومراقبة الأسواق

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ٦ حتى ١٢ أكتوبر، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط ٧ مخابز لتصرفهم فى ٣ أطنان دقيق بلدي مدعم، ضبط مخبز لتصرفه في ٢٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا بالإضافة لتحرير ٤٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢٥ محضر عدم حمل شهادة صحية، ٩ محاضر لبيع بأزيد من السعر الرسمي، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضرين لعمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم استخدام اللغة العربية في لافتة المحال، ٧ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٢٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر  لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين. محضرين لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم وجود سجل، محضر توقف مخبز بدون إذن رسمي، محضر واحد توقف محطة وقود (بنزينة) عن ممارسة النشاط بدون تصريح، محضر لعرض لحوم مكشوفة، وجاري المتابعة المستمرة طبقًا للتعليمات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

إسرائيل

ليه إسرائيل عايزة تطبع مع إندونيسيا؟ محلل سياسي يجيب

قمة السلام

سمير عمر: يجب أن تتجاوز الفصائل الفلسطينية مصالحها الحزبية الضيقة من أجل حركة تحرر وطني حقيقية

سمير عمر

سمير عمر: لا استقرار دائم دون انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو ووقف الاستيطان

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد