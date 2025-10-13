تحرير ١٣٩ مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة خلال حملات ضبط ومراقبة الأسواق

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ٦ حتى ١٢ أكتوبر، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط ٧ مخابز لتصرفهم فى ٣ أطنان دقيق بلدي مدعم، ضبط مخبز لتصرفه في ٢٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا بالإضافة لتحرير ٤٣ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢٥ محضر عدم حمل شهادة صحية، ٩ محاضر لبيع بأزيد من السعر الرسمي، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضرين لعمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم استخدام اللغة العربية في لافتة المحال، ٧ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٢٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين. محضرين لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم وجود سجل، محضر توقف مخبز بدون إذن رسمي، محضر واحد توقف محطة وقود (بنزينة) عن ممارسة النشاط بدون تصريح، محضر لعرض لحوم مكشوفة، وجاري المتابعة المستمرة طبقًا للتعليمات.