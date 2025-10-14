قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة شقيق الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان.. أبوسمبل تتزين لاستقبال مهرجان تعامد الشمس.. وملتقى لمكتبات مصر العامة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 13 /10 /2025 أحداث متنوعة .

فقد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز مدينة أبو سمبل السياحية وتزيينها لتكون فى أبهى صورها لاستضافة الضيوف من الزائرين المصريين والأفواج السياحية أثناء مشاركتهم فى فعاليات الاحتفال بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى 22 أكتوبر المقبل.

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جهود كافة القطاعات الخدمية والجهات التنفيذية بدءاً من رفع كفاءة الطرق فى طريق المطار وصولاً لطريق المعبد بطول 2.5 كم وبعرض 9 أمتار حيث تم تنفيذ أعمال الرصف بواسطة مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية بتكلفة 18.5 مليون جنيه ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة والتجميل والتطوير من خلال الوحدة المحلية بقيادة عادل مرغنى بما يساهم فى تهيئة المناطق المحيطة بالمعبد لإستقبال الآلاف من الزوار .

مدينة أبوسمبل السياحية تتزين لاستقبال مهرجان تعامد الشمس ..صور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات الملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة تحت شعار “ مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ”، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بأسوان .

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها نائبه تم التأكيد على أن إقامة هذا الملتقى داخل رحاب مكتبة مصر العامة بأسوان، والتى تواصل أداء رسالتها فى خدمة المعرفة والثقافة والتنمية المجتمعية.

افتتاح الملتقى الدورى الـ 12 لمديرى مكتبات مصر العامة بأسوان

جهود متنوعة

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التعامل بحزم بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية لإسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة حيث أنه لا تهاون مع أى حالات تعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .

وشدد المحافظ بأن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة دقيقة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ الإزالات لكافة أشكال التعدى بكل قوة ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتحقيق الإنضباط وإستعادة هيبة الدولة .

أسوان.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي بنصر النوبة وإدفو ودراو

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

إسرائيل

ليه إسرائيل عايزة تطبع مع إندونيسيا؟ محلل سياسي يجيب

قمة السلام

سمير عمر: يجب أن تتجاوز الفصائل الفلسطينية مصالحها الحزبية الضيقة من أجل حركة تحرر وطني حقيقية

سمير عمر

سمير عمر: لا استقرار دائم دون انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو ووقف الاستيطان

بالصور

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

