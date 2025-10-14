أخبار أسوان.. أبوسمبل تتزين لاستقبال مهرجان تعامد الشمس.. وملتقى لمكتبات مصر العامة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 13 /10 /2025 أحداث متنوعة .

فقد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز مدينة أبو سمبل السياحية وتزيينها لتكون فى أبهى صورها لاستضافة الضيوف من الزائرين المصريين والأفواج السياحية أثناء مشاركتهم فى فعاليات الاحتفال بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى 22 أكتوبر المقبل.

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جهود كافة القطاعات الخدمية والجهات التنفيذية بدءاً من رفع كفاءة الطرق فى طريق المطار وصولاً لطريق المعبد بطول 2.5 كم وبعرض 9 أمتار حيث تم تنفيذ أعمال الرصف بواسطة مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية بتكلفة 18.5 مليون جنيه ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة والتجميل والتطوير من خلال الوحدة المحلية بقيادة عادل مرغنى بما يساهم فى تهيئة المناطق المحيطة بالمعبد لإستقبال الآلاف من الزوار .

مدينة أبوسمبل السياحية تتزين لاستقبال مهرجان تعامد الشمس ..صور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات الملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة تحت شعار “ مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ”، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بأسوان .

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها نائبه تم التأكيد على أن إقامة هذا الملتقى داخل رحاب مكتبة مصر العامة بأسوان، والتى تواصل أداء رسالتها فى خدمة المعرفة والثقافة والتنمية المجتمعية.

افتتاح الملتقى الدورى الـ 12 لمديرى مكتبات مصر العامة بأسوان

جهود متنوعة

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التعامل بحزم بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية لإسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة حيث أنه لا تهاون مع أى حالات تعدى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .

وشدد المحافظ بأن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة دقيقة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ الإزالات لكافة أشكال التعدى بكل قوة ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتحقيق الإنضباط وإستعادة هيبة الدولة .

أسوان.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضي بنصر النوبة وإدفو ودراو