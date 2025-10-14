الصحة تنظم يومًا علميًا للتدريب على الأدلة الاسترشادية المصرية بمستشفى المطرية

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، يومًا علميًا للتعريف والتدريب على الأدلة الاسترشادية المصرية، وذلك بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا الحدث تأكيدًا على التزام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر الصحية على جميع مستوياتها من خلال برامج تدريبية متطورة ومستمرة، تهدف إلى تمكين الفرق الطبية من أحدث المعارف والمهارات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا اليوم العلمي يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأدلة الاسترشادية، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الكفاءة المهنية للأطقم الطبية

توحيد الممارسات توحيد الإجراءات الطبية لكل حالة مرضية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في كلمته الجهود المبذولة لإعداد الأدلة الاسترشادية، مؤكدًا أهمية توحيد الإجراءات الطبية لكل حالة مرضية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متسقة وعالية الجودة، وأشار إلى التعاون المستمر بين الوزارة والمجلس الصحي المصري لتطوير هذه الأدلة وتطبيقها في جميع المؤسسات الصحية، للقضاء على الفروقات في جودة الخدمات بين المستشفيات.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، عن تقديره لجهود الهيئة، مؤكدًا ضرورة دمج الأدلة الاسترشادية العالمية مع الواقع المحلي للخدمات الطبية في مصر، وتوحيدها عبر المستشفيات، وأوضح أن إعداد هذه الأدلة عملية مستمرة تتطلب تحديثًا دوريًا لمواكبة التطورات العلمية والطبية.

وشهد اليوم العلمي جلسات نقاش مفتوحة ومثمرة بمشاركة رؤساء الأقسام والأطباء، حيث تم استعراض مقترحاتهم والإجابة على استفساراتهم، مما ساهم في تعزيز التفاعل وتحقيق أقصى استفادة من الفعالية.

حضر اليوم العلمي الدكتورة نغم عابد، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور محمد سليمان، مدير مستشفى المطرية التعليمي، والدكتور محمد مراد، مدير البرنامج القومي للأدلة الإكلينيكية الاسترشادية، إلى جانب مديري مستشفيات ومعاهد الهيئة ورؤساء اللجان الاستشارية العليا.