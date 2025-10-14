قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
سيف حامد وأشرف فرحات يستقبلان رئيس الاتحاد الدولي للهوكي لحضور بطولة الأمم الأفريقية

وصل داتو الطيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الكابتن سيف حامد، رئيس الاتحاد الأفريقي للهوكي، واللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية.

تأتي الزيارة لحضور منافسات بطولة الأمم الأفريقية للهوكي التي تستضيفها مصر على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي خلال زيارته سلسلة من اللقاءات الرسمية مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب جولة لزيارة عدد من المعالم السياحية في مصر.

وعلى صعيد المنافسات، واصل منتخب مصر للرجال تألقه في البطولة بعد تحقيقه الفوز في مباراتين، حيث تغلب في اللقاء الأول على منتخب كينيا بنتيجة (2-1)، ثم فاز في المباراة الثانية على منتخب نيجيريا بنتيجة (6-3)، ليواصل صدارته لمشواره في البطولة حتى الآن.

في المقابل، تلقى منتخب السيدات هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية، بعد خسارته أمام منتخب غانا بنتيجة (8-1)، ثم أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة (10-0).

ويستعد منتخب مصر للرجال لخوض مباراته الثالثة اليوم الثلاثاء أمام منتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، فيما تلتقي منتخبات السيدات مع منتخب كينيا في الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

تحظى البطولة القارية بأهمية خاصة كونها النسخة الثانية عشرة للرجال والتاسعة للسيدات، كما أنها مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا.

ويشارك في منافسات الرجال ستة منتخبات هي، مصر (الدولة المستضيفة)، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، غانا، وزامبيا، بينما تضم منافسات السيدات خمسة منتخبات هي، مصر، جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، وغانا.

وتشهد البطولة هذا العام عودة منتخب مصر للسيدات بعد غياب استمر ثماني سنوات منذ آخر مشاركة لهن في نسخة عام 2017.

