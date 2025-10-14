قلب الأمة.. المرافق العامة تُشيد بالدور المصري التاريخي في قمة السلام

أعرب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة المستشار هشام فؤاد، عن فخره واعتزازه بالدور المصري البناء الذي يجسد ريادة مصر كقلب العالم العربي وقائدة للسلام، في ظل اللحظة التاريخية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

واستضافت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة شرم الشيخ للسلام، التي مثلت منعطفاً حاسماً نحو إنهاء الحرب في غزة وفتح آفاق جديدة للاستقرار والتنمية، لتؤكد مصر أنها قلب الأمة العربية والإسلامية النابض بحكمة قيادتها وشعبها الكريم.

وأكدت النقابة، أن مصر أثبتت للعالم مرة أخرى أنها حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، وبفضل رؤية الرئيس السيسي، يأتي اتفاق شرم الشيخ ليمثل محطة فارقة تُغلق صفحة الألم وتبني غداً أفضل للشعوب التي أنهكتها الصراعات.

وأشارت النقابة إلى أن القيادة الحكيمة تعكس قدرة مصر على توحيد الجهود الدولية، كما تجلى ذلك في الشراكة مع الولايات المتحدة وتركيا وقطر، لتحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين، والضامن الوحيد لطموحات الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، ولم يقتصر دور مصر على الوساطة فحسب، بل تضع الأسس لشرق أوسط جديد، منيع ضد الإرهاب، وقائم على التكامل والتنمية.

كما ثمنت "النقابة العامة للمرافق" إعلان مصر عن مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة يُظهر التزامها التاريخي و العملي بمدّ يد البناء بعد الدمار، مما يمنح الأمل ويخلق بيئة خصبة للاستقرار الدائم.

واختتمت "النقابة العامة للمرافق" بأن مصر بقيمها العريقة وحكمتها، تظل قدوة للعالم في السلام والريادة، وأنها الشريك الاستراتيجي الفاعل لكل دول المنطقة، وجسر متين من الشرف والإخلاص والحكمة يمتد عبر العالم ليجسد حضارة مصر وقوتها الراسخة كالجبال وأن قيادتها الرشيدة الواعية هي ركيزة النضال الوطني لمصر وأشقائها.