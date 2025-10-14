محمد الغزاوي: انتخابات الأهلي في 31 أكتوبر محطة حاسمة لاستكمال الإنجازات وتعزيز الاستثمار

أكد محمد الغزاوي، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أن انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي، وفرصة لاستكمال ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة الرياضية والإنشائية والاجتماعية.

وأوضح الغزاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بنفس روح العطاء التي ميزت النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار سيكون على رأس أولويات قائمة الكابتن محمود الخطيب خلال الدورة الجديدة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم موارد النادي وتعزيز قدرته على الوفاء باحتياجات الفرق الرياضية وتطوير فروع الأهلي الأربعة.

وقال الغزاوي إن الرؤية الاستراتيجية التي تسعى القائمة إلى تنفيذها في حال النجاح في الانتخابات ترتكز على مواصلة الارتقاء بالأداء الرياضي، وتطوير البنية التحتية والمنشآت، وتوسيع نطاق الأنشطة الاجتماعية والخدمية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأعضاء والجماهير.

وأضاف أن الأهلي يمتلك فرصًا واعدة للاستفادة من التعديلات الأخيرة في اللوائح من أجل فتح مجالات استثمارية جديدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للنادي، بما يتناسب مع حجم الإنفاق المتزايد على مختلف القطاعات.

وشدد الغزاوي على أنن تم وضع خطط استثمارية مدروسة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للنادي وتدعم استمرارية التطوير في كل المجالات.

ودعا الغزاوي أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن حضورهم يوم 31 أكتوبر يعكس روح الانتماء والعطاء التي تميز جماهير وأعضاء الأهلي دائمًا، وأن الجمعية العمومية تبقى صاحبة الدور الأكبر في رسم مستقبل النادي وصنع قراراته المصيرية.

واختتم الغزاوي تصريحاته مؤكدًا أن انتخابات الأهلي ليست مجرد استحقاق إداري، بل مناسبة لتجديد الثقة في مسيرة النجاح وتوحيد الرؤية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يليق بتاريخ الأهلي العريق ويضمن استمرارية إنجازاته في كل المجالات.