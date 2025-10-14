قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة
محمد التاجي يطمئن الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية (خاص)
خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت
تليفونها ظهر في إعلان.. تأجيل دعوى تعويض بـ20 مليون جنيه لسيدة ضد الزمالك
رياضة

محمد الغزاوي: انتخابات الأهلي في 31 أكتوبر محطة حاسمة لاستكمال الإنجازات وتعزيز الاستثمار

القسم الرياضي

أكد محمد الغزاوي، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب أن انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي، وفرصة لاستكمال ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة الرياضية والإنشائية والاجتماعية.

وأوضح الغزاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بنفس روح العطاء التي ميزت النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار سيكون على رأس أولويات قائمة الكابتن محمود الخطيب خلال الدورة الجديدة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم موارد النادي وتعزيز قدرته على الوفاء باحتياجات الفرق الرياضية وتطوير فروع الأهلي الأربعة.

وقال الغزاوي إن الرؤية الاستراتيجية التي تسعى القائمة إلى تنفيذها في حال النجاح في الانتخابات ترتكز على مواصلة الارتقاء بالأداء الرياضي، وتطوير البنية التحتية والمنشآت، وتوسيع نطاق الأنشطة الاجتماعية والخدمية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للأعضاء والجماهير.

وأضاف أن الأهلي يمتلك فرصًا واعدة للاستفادة من التعديلات الأخيرة في اللوائح من أجل فتح مجالات استثمارية جديدة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للنادي، بما يتناسب مع حجم الإنفاق المتزايد على مختلف القطاعات.

وشدد الغزاوي على أنن تم وضع خطط استثمارية مدروسة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للنادي وتدعم استمرارية التطوير في كل المجالات.

ودعا الغزاوي أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن حضورهم يوم 31 أكتوبر يعكس روح الانتماء والعطاء التي تميز جماهير وأعضاء الأهلي دائمًا، وأن الجمعية العمومية تبقى صاحبة الدور الأكبر في رسم مستقبل النادي وصنع قراراته المصيرية.

واختتم الغزاوي تصريحاته مؤكدًا أن انتخابات الأهلي ليست مجرد استحقاق إداري، بل مناسبة لتجديد الثقة في مسيرة النجاح وتوحيد الرؤية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يليق بتاريخ الأهلي العريق ويضمن استمرارية إنجازاته في كل المجالات.

محمد الغزاوي محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي الأهلي

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

خلال زيارته لكفر صقر.. محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

