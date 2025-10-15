برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

برج العقرب (من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ويتميز مواليده بقدرتهم القوية على تحقيق أهدافهم، لكنهم في الوقت نفسه يميلون إلى الشك والتمسك بالانتقام عند التعرض للأذى.

ونستعرض في السطور التالية توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي والمالي.

مشاهير برج العقرب

منى زكي، أحمد حلمي، جمال سليمان، مجدي يعقوب، وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025

يُنصح مواليد العقرب اليوم بالتغلب على مشكلاتهم العاطفية من خلال التواصل الصريح والفعّال. التزامك في العمل سيمنحك فرصًا للتطور المهني، كما أن وضعك المالي مستقر وصحتك جيدة بشكل عام.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيًا

يوم مناسب للكُتّاب والباحثين لنشر أعمالهم أو إنجاز مشاريعهم، احرص على تنظيم ملفاتك الإدارية وتحديث بياناتك على منصات التوظيف. الجزء الثاني من اليوم مناسب لتسليم الأبحاث أو تقارير العمل، كما يُستحسن تولي مهام جديدة حتى لو كانت بمواعيد ضيقة، فذلك قد يبرز قدراتك أمام المسؤولين.

برج العقرب وحظك اليوم صحيًا

قد يُعاني بعض مواليد العقرب من نزلات برد أو صداع أو التهابات فيروسية بسيطة. أما من يعانون من السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فعليهم الانتباه إلى نظامهم الغذائي والحصول على قسط كافٍ من الراحة. برج العقرب عاطفيًا قد تتلقى العازبات عرض زواج في مكان غير متوقع مثل العمل أو السفر أو حتى مناسبة اجتماعية. كما قد تشهد بعض العلاقات القديمة مصالحة بعد فترة من الخلافات الناتجة عن الغرور أو العناد

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب الدخول في نقاشات عائلية حول الممتلكات أو العقارات، لأنها قد تسبب توترًا في العلاقات. أما الجزء الثاني من اليوم فيُعد مناسبًا للتفكير في الاستثمار بسوق الأسهم أو في مشاريع مالية جديدة