برلمان

برلماني: السيسي أعاد تعريف السلام في كلمته بقمة شرم الشيخ ومصر أصبحت صوت العدالة بالعالم

الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أنها عكست قوة مصر الدبلوماسية وريادتها الأخلاقية في الدفاع عن السلام العادل وحقوق الشعوب، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقال “شكري”، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد خطاب سياسي تقليدي، بل جاءت موقفًا إنسانيًا واستراتيجيًا في آن واحد، حيث قدّم الرئيس رؤية واضحة لإنهاء دوامة الصراع عبر سلام عادل يحقق الأمن والاستقرار والعدالة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن أن "اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية" يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف وكيل إسكان البرلمان، أن الرئيس السيسي نجح من خلال خطابه في إعادة تعريف مفهوم السلام ليصبح سلامًا شاملًا لا يقوم على القهر أو الانتقائية أو فرض الأمر الواقع، بل سلام مبني على العدالة وحق تقرير المصير واحترام القانون الدولي، موضحًا أن عبارة الرئيس: "السلام سيظل خيار مصر الاستراتيجي" تؤكد أن مصر دولة سلام بالقوة لا بالضعف، وأن ثوابتها الوطنية لا تتغير مهما تبدلت الظروف.

وأشار النائب. إلى أن الرئيس وجّه رسائل قوية للعالم حين شدد على أن الحلول المؤقتة لا تصنع سلامًا حقيقيًا، وأن الأمن لا يتحقق إلا بالعدل، وهو المبدأ الذي تتبناه مصر منذ عقود في دعمها للقضية الفلسطينية ورفضها أي محاولات لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد طارق شكري. أن خطاب الرئيس حمل بعدًا إنسانيًا عميقًا عندما شدد على أن "السلام لا تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب"، وهو ما يعكس إدراك القيادة المصرية لأهمية نشر ثقافة السلام بين الشعوب لا الاقتصار على التفاهمات السياسية بين الحكومات.

وأوضح النائب. أن دعوة الرئيس السيسي إلى استمرار الدور الدولي لدعم مسار السلام، وتوجيه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنحه قلادة النيل، يعكس ذكاءً سياسيًا ورسالة دبلوماسية تقول إن مصر تمد يدها لكل من يدعم استقرار المنطقة دون الدخول في محاور أو صراعات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يفرض السلام مثبتا ان فرضه يحتاج لقوة ورشادة، وهو ما يتمتع به بشكل استثنائي.

واختتم المهندس طارق شكري حديثه، مشددًا على أن كلمة الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ أثبتت أن مصر ستظل ركيزة السلام الإقليمي والعالمي، وأنها لن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر اليوم شريك في صناعة المستقبل وليست مجرد طرف في الأحداث.

طارق شكري لجنة الإسكان وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب

أرشيفية

