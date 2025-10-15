قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
برلمان

نائب: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان دليل قاطع على الثقة الدولية

النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن
النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية على الصعيد الدولي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس أيضا المكانة المرموقة التي باتت تحتلها مصر في دوائر صنع القرار العالمي، وما تحظى به من تقدير واحترام متزايد نتيجة مواقفها المتوازنة ورؤيتها الشاملة لتعزيز الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وأوضح الجمل ، في بيان له اليوم، أن حصول مصر على 173 صوتًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو دليل قاطع على الثقة الدولية في سياساتها، وعلى ما حققته من تطورات جوهرية في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021، وما تبعها من خطوات مؤسسية وتشريعية وإدارية تعزز كرامة المواطن وتحمي حقوقه في مختلف المجالات.

وأشار الجمل إلى أن هذا الفوز يعكس نجاح الدولة في الدمج الفعّال لحقوق الإنسان ضمن منظومة التنمية الشاملة، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تحديث التشريعات الوطنية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تحرك منظم ومدروس للترويج لترشح مصر، استند إلى عرض ما تحقق من إنجازات واقعية وملموسة في مختلف محاور حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعل المجتمع الدولي ينظر إلى التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا متوازنًا يجمع بين التنمية والحقوق في إطار من الخصوصية الثقافية والوطنية.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن هذا الفوز يأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز احترام القانون الدولي، وترسيخ مبادئ السلم والتعاون بين الشعوب، وهو في الوقت ذاته اعتراف عالمي بالدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، وتجسيد واضح لما تحظى به مصر من مصداقية ومكانة على الساحة الدولية، بعد نجاحها مؤخرًا في قيادة الجهود الدبلوماسية نحو إحلال السلام خلال قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية.

