ألف تحية .. نانسي عجرم تُهنئ المنتخبات العربية بالتأهل لكأس العالم

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سعادتها وفخرها بتأهل المنتخبات العربية إلى كأس العالم 2026.

وكتبت نانسي عجرم على حسابها الشخصي بموقع إكس: "كل المنتخبات العربية اللي رح تشارك بكأس العالم بتستاهل ألف تحية وتهنئة، كتير فخورين فيكن".

قائمة المتأهلين في أفريقيا وأسيا لكأس العالم

وحسمت 10 منتخبات أفريقية التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالطريق المباشر بتصدر ترتيب المجموعة حيث سيمثل القارة السمراء كلا من المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، كوت ديفوار، السنغال.

ويتبقى مقعد وحيد في قارة أفريقيا سيتم حسمه عن طريق الملحق الذي سيلعب خلال الفترة المقبلة بالمغرب بعد احتلالهم ترتيب أفضل ثواني وهم الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية.

ويشارك من قارة أفريقيا للمرة الأولى كاب فيردي في نهائيات كأس العالم.

وحسمت قطر والسعودية والأردن التواجد في كأس العالم 2026 ممثلين عن قارة أسيا بجانب اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وفي امريكا الجنوبية صعدت كلا من الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي.

وتواجد إنجلترا كأول منتخب يتأهل من قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم بجانب منتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.