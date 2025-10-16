موجز أخبار جنوب سيناء.. إقبال كبير وانسحاب مفاجئ في اللحظات الأخيرة يختتمان سباق الترشح لانتخابات النواب



​شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأخبار التي نرصد بعضها في التقرير التالي.

شهدت المحافظة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بـ 17 مرشحاً، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يبلغ فيها عدد المتقدمين بالدائرتين الأولى والثانية هذا الرقم.

​وكانت المفاجأة الكبرى التي شهدتها جنوب سيناء في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق اللجنة هي انسحاب أحد المرشحين ذوي الثقل السياسي والجماهيري من الدائرة الثانية بمدن خليج السويس

​فقد تقدم المرشح يوسف عيد ادبيس بطلب رسمي إلى المستشار عبدالله عبدالعزيز، رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين بالمحافظة، للموافقة على سحب أوراق ترشحه من سباق الانتخابات. وكان ادبيس قد حصل على رمز "عقرب" ورقمه (7) كفردي مستقل، قبل أن يقرر الخروج من السباق.

​ومع انسحاب "ادبيس"، وتقدم محسن جعفر الذي يخوض انتخابات النواب لأول مرة بجنوب سيناء والذي يتمتع بشعبية وثقل سياسي في مدينة دهب في اللحظات الأخيرة وخاض الانتخابات من قبل في محافظة المنصورة أمام المستشار مرتضي منصور

أغلقت اللجنة عند 17 مرشحاً، حيث توزع العدد بين 8 مرشحين في الدائرة الأولى و9 مرشحين في الدائرة الثانية.

​أسماء ورموز المرشحين:

​في الدائرة الأولى (8 مرشحين):