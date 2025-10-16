أخبار أسوان| 67 مرشحا لانتخابات مجلس النواب وإفتتاح منفذ لإصدارات الكتاب

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 15/10/2025.

تلقت لجنة طلبات أوراق المرشحين لمجلس النواب بمحافظة أسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف الله أوراق نحو 67 مرشح لخوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد تلقى أوراق 13 مرشحا خلال اليوم الأخير للتقديم.

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور خالد أبو النيل القائم بأعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، منفذ بيع إصدارات الهيئة داخل مكتبة مصر العامة.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإقامة منفذ لبيع إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب داخل مكتبة مصر العامة.

وقَّع البروتوكول المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور خالد أبو النيل القائم بأعمال رئيس الهيئة.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على توقيع غرامات فورية تصل إلى 50 ألف جنيه لغير الملتزمين من أصحاب المحلات بخطوط التنظيم ، مع ضرورة الإستمرار في تنفيذ الحملات المكثفة الهادفة إلى رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

فى بشرى سارة ، قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتدشين العمل بوحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزى ، والتى تم تنفيذها وتجهيزها فى وقت قياسى لم يتجاوز 45 يوماً لتضم 31 ماكينة لخدمة 160 حالة مرضية وفقاً لأحدث المعايير الطبية ليساهم فى القضاء على معاناة هؤلاء المرضى وحل ما كانوا يتعرضون له أزمات كبرى متتالية للحصول على هذه الخدمة ، فضلاً عن توفير العلاج للحالات المزمنة لتكون إضافة نوعية جديدة لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

عقد الشيخ سمير محمد خليل، مدير مديرية أوقاف أسوان اجتماع بمديري الإدارات، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم محمود مدير الدعوة ، والشيخ محمود مصطفى مدير شئون الإدارات.

أوقاف أسوان: الحث على الاهتمام بأهداف مبادرة صحح مفاهيمك