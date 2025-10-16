قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اجتماع هشام نصر وبدر حامد لبحث اتهامات قطاع الناشئين في الزمالك

هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
ملك موسى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن عقد هشام نصر نائب رئيس مجلس الادارة بعقد اجتماع، مع بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم مساء اليوم، ويأتي اجتماع لمناقشة ما أثير مؤخرا عن وجود مخالفات في قطاع الناشئين ، وهو ما ظهر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام.

وقام هشام نصر بالاستفسار من بدر حامد رئيس القطاع عن ما تردد مؤخرًا على لسان وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق، بشأن وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين بالنادي، وهو الأمر الذي نفاه بدر حامد جملة وتفصيلًا خلال الاجتماع.

وأكد المصدر، أن بدر حامد شدد خلال الاجتماع، علي عدم صحة هذه الأنباء، وعدم وجود أي مخالفات أو شبهات في قطاع الناشئين، وأن القطاع بالكامل مستعد للخضوع للمسائلة أمام إدارة النادي في حال وجود أي مستندات أو أدلة تثبت عكس ذلك.

وأكد بدر حامد، أنهم ليس لديهم أي رد على حديث مرسل دون وجود أدلة ، وأنه من الطبيعي أن يشعر بعض أولياء الأمور بالغضب عند استبعاد أبنائهم من القيد في القطاع لأنهم يعتقدون أن أبناءهم أكثر كفاءة من اللاعبين المقيدين وقد يدفعهم ذلك إلى ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن مثل هذه الجلبة والكلام المرسل يحدث في جميع الأندية وليس في الزمالك فقط.

وأضاف المصدر، أن بدر حامد أكد لنائب رئيس نادي الزمالك عن ثقته الكاملة في جميع العاملين بقطاع الناشئين، وطلب منهم مخاطبة وليد صلاح عبد اللطيف، لتقديم الأدلة والمستندات التي أعلن عنها إن وجدت وأن يقدمها إلى إدارة النادي اليوم قبل الغد، من أجل محاسبة أي مخطئ إن ثبت وجود تجاوزات.

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إن النادي يعمل حاليًا على حل المشاكل التي تواجه الفريق ومنها تواجد صالة جيمانيزيوم بجانب ملعب التدريب".

وواصل المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: " لم أتحدث مع اللاعبين وأطالبهم بعدم خوض المباريات بسبب الأزمة المالية، وبعدها هناك من سألني حول رغبتي بالتخلص من عبد الحميد معالي لاعب الفريق في يناير المقبل، والأخبار الخاطئة تؤثر بالسلب على النادي".

وأضاف :" في أول مقابلة لي مع النادي لم أعد بحصد كل البطولات، وأذا قلت ذلك سأكون كاذبًا، ولا يوجد مدرب يستطيع أن يعد بالفوز بكل البطولات،  وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات والعمل على الفوز ببطولات".

وتابع :" عندما تكون في فريق بحجم الزمالك فعليك الفوز بالبطولات، فنحن حالياً لدينا 18 نقطة، وكنا من المفترض أن نحقق 21 نقطة، والفريق لايزال لديه القدرة على إنهاء الدوري في أول مركزين، وعلينا أن نتعامل مع المشاكل خارج الملعب ونستطيع أن ننهي في أول مركزين ونشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف فيريرا :"الإدارة الرياضية قررت في بداية الموسم أن التدريب في ملعب الكلية الحربية سيوفر أجواء أفضل للفريق، والخطة كانت تتمثل في التدريب لأشهر قليلة خارج ملعب النادي على أن نتحرك بعدها لفرع النادي في السادس من أكتوبر ولكن تم سحب أرض الزمالك".

وتحدث المدير الفني عن حقيقة طلبه برحيل بارون أوشينج ومحمود جهاد قائلًا:" بارون لاعب صغير ويحتاج وقت أكثر للتعود على طريقة لعب الزمالك لأنه انضم للفريق بعد بداية الدوري، ولم أطلب أن يتدرب اللاعب مع فريق الشباب، وفيما يخص محمود جهاد فلم أر منه الكثير لأنه عائد من إصابة ولكنه لاعب جيد جدًا، وأتمنى أن يتدرب لمدة أسبوعين بدون إصابات ليستعيد لياقة المباريات حتى يحصل على دقائق أكثر في اللعب مع الفريق ويستفيد منه الفريق".

وفيما يخص فكرة وجود معد نفسي للفريق قال المدير الفني:" أنا مؤمن بدور المعد النفسي، وفي فريقي السابق كان يتواجد معد نفسي وهو ليس ساحر ومن الوارد الاستعانة به في المستقبل".

وتابع فيريرا:" اجتمعنا مع حراس مرمى الفريق وشرحنا لهم موقفهم مع الفريق، ونرى أن صبحي هو الحارس الأساسي، لأنه يجيد اللعب بقدمه، ولديه أفضلية بسيطة عن عواد ومهدي وسيكون كل واحد منهما بديلًا في مباراتين، ومن الطبيعي أن يكون اللاعب الذي لا يشارك في المباريات غاضب بسبب عدم مشاركته، ومحمد عواد لم يشكُ من عدم مشاركته ولكنه بالتأكيد هو ليس سعيد بعدم المشاركة".

وأضاف المدير الفني قائلًا:" نرى أن ترتيب آدم كايد وأحمد شريف ترتيبهم أفضل من شيكو بانزا في نفس مركزه وعليه يبذل قصارى جهده ليستعيد مكانه في التشكيل".

واختتم :" في اجتماعي مع رئيس النادي شعرت بدعم كبير من كل المسؤولين بجانب دعم من جون إدوارد المدير الرياضي، وأعلم أن جون يتعرض لانتقادات كثيرة لكنها غير عادلة وأتمنى أن كل ما يقدمه المدير الفني للفريق والجهاز الفني يتم ترجمته في المستقبل". 

الزمالك بدر حامد قطاع الناشئين لكرة القدم هشام نصر

