لأول مرة.. جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا بدون أبحاث علمية

قال الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إننا نتحدث منذ سنوات طويلة على أهمية ربط الصناعة بالناحية الأكاديمية.

وأضاف هيثم حمزة، خلال حلقة مع برنامج "مساء دي ام سي"، أن جامعة القاهرة تحتضن مؤتمر دولي عن الذكاء الاصطناعي، منوها بأن المؤتمر لن يكون مؤتمر أكاديمي، ولن تكون فيه تقديم أبحاث علمية، وهذه ثقافة جديدة عن الجامعة، كما هو متعارف عن تقديم الأبحاث في المؤتمرات العلمية.

وأشار إلى أننا أردنا التحدث بلغة قريبة من أطراف المؤتمر، وهي الناحية الأكاديمية والهيئات والجهات الحكومية والصناعة، والمعني بالصناعة هنا هي صناعة تكنولوجيا المعلومات والصناعات المستخدمة للذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يدخل في كل المجالات الحيوية والصناعات في العالم، فالآن يمكن الصناعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

