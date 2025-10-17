أرني سلوت يعلن غياب أليسون بيكر عن موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن آرني سلوت، مدرب ليفربول، غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن مواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها الأحد المقبل، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان أليسون تعرض لإصابة خلال مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام جالاتا سراي قبل فترة التوقف الدولي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد: "أليسون لا يتدرب معنا، لذا فهو خارج قائمة  الفريق للمباراة المقبلة.

وعندما سُئل عن الإطار الزمني لعودة الحارس البرازيلي، أجاب المدرب: "كما أقول دائمًا، من الصعب جدًا القول لأن المرحلة النهائية من إعادة التأهيل يمكن أن تقدم لك دائمًا إيجابيات أو سلبيات، لكنه لن يلعب في عطلة نهاية الأسبوع وأيضًا ليس الأسبوع المقبل".

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد 

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، متاخرا بنقطة واحدة عن آرسنال المتصدر، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 10 نقاط.

