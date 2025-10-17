قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
مناهضة الاحتلال: نتنياهو يحاول تضليل الشارع الإسرائيلي بنشوة نصر وهمية
الأهلي يختتم استعداداته لمباراة إيجل نوار
شادي الكومي: الحكومة تعمل على خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
آصف ملحم: قمة بوتين وترامب لن توجد حلا جذريا للأزمة الأوكرانية
محافظ القاهرة يشدد على تكثيف الحملات على محطات الوقود لمنع احتكار المواد البترولية
موعد تصويت الحكومة الإسرائيلية على تغيير اسم الحرب في غزة
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي بـ جنيف

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
فرناس حفظي

يشارك محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والمقرر عقدها في جنيف بسويسرا في الفترة من 19 حتى 23 أكتوبر 2025م.

ومن المقرر أن يلقي "اليماحي" كلمة رئيسية باسم البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد حول موضوع الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد. كما يشارك في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية الذي ينظمه الاتحاد البرلماني العربي قبيل بدء الاجتماعات، بهدف تنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه الموضوعات المطروحة على بنود جدول أعمال الاجتماعات.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان العربي عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.

كما سيشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تشمل لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي سويسرا البرلمان العربي جنيف

