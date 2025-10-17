رئيس البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي بـ جنيف

يشارك محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والمقرر عقدها في جنيف بسويسرا في الفترة من 19 حتى 23 أكتوبر 2025م.

ومن المقرر أن يلقي "اليماحي" كلمة رئيسية باسم البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد حول موضوع الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد. كما يشارك في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية الذي ينظمه الاتحاد البرلماني العربي قبيل بدء الاجتماعات، بهدف تنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه الموضوعات المطروحة على بنود جدول أعمال الاجتماعات.

ومن المقرر أن يعقد رئيس البرلمان العربي عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، بهدف تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.

كما سيشارك أعضاء وفد البرلمان العربي في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تشمل لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.