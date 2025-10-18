ابتكار غير مسبوق: أونور تكشف عن هاتف بكاميرا متحركة تنزلق وتختفي

أكدت شركة أونور (HONOR) مجدداً مكانتها كواحدة من رواد الابتكار في صناعة الهواتف الذكية، حيث كشفت عن مفهوم جديد لهاتف ذكي مزود بكاميرا متطورة تتميز بقدرتها على الحركة والانزلاق والاختفاء.

يهدف هذا الابتكار إلى تحقيق تجربة شاشة كاملة دون أي نتوءات أو ثقوب، مع فتح آفاق جديدة للتصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

كاميرا الروبوت: حرية تصوير غير مسبوقة

يشير المفهوم الذي تم تداوله مؤخراً، تحت مسمى "Honor Robot Phone" أو هواتف بكاميرات آلية، إلى تكنولوجيا متقدمة تسمح للكاميرا الأمامية أو وحدة من الكاميرات الخلفية بالدوران والتحرك بحرية عبر مفصل ميكانيكي دقيق.

1. إلغاء الحاجة إلى النوتش Notch والثقب

تتمثل الفائدة الأساسية للكاميرا المتحركة أو القابلة للسحب (Sliding Mechanism) في إخفاء المستشعرات والكاميرات الأمامية تماماً عندما لا تكون قيد الاستخدام.

يمنح هذا المستخدم شاشة عرض كاملة دون أي عوائق، وهي الميزة التي سعت إليها الشركات الرائدة منذ سنوات.

2. تتبع الحركة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تتجاوز الميزة مجرد الاختفاء؛ فالنظام الجديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يصبح الهاتف كياناً تفاعلياً. فبمجرد وضع الهاتف على سطح مستوٍ، يمكن للكاميرا أن تبدأ بالتحرك وتتبع المستخدم تلقائياً أثناء تصوير الفيديو أو التقاط الصور الشخصية، بشكل يشبه عمل مثبت الكاميرا (Gimbal) الاحترافي.

3. زوايا تصوير جديدة وديناميكية

تتيح آلية الحركة التقاط زوايا تصوير مبتكرة كان من الصعب الوصول إليها سابقاً. ويمكن للكاميرا أن تدور بدقة عالية، مما يفتح المجال لإنشاء صور بانورامية وتسجيل فيديو بزوايا ديناميكية دون الحاجة لتحريك الهاتف يدوياً.

تاريخ الابتكار: تذكير بهاتف Honor Magic 2

هذه ليست المرة الأولى التي تخطو فيها أونور خطوات جريئة في هذا المجال. ففي عام 2018، أطلقت الشركة هاتف Honor Magic 2، والذي اعتمد على آلية انزلاق يدوية (Slider Mechanism) لإخفاء الكاميرات الأمامية، مما سمح بشاشة عرض كاملة تقريباً. الابتكار الحالي هو تطوير تكنولوجي ضخم لتلك الفكرة القديمة، حيث أصبحت الحركة آلية وتفاعلية ومدعومة بذكاء اصطناعي متقدم.

تحديات وتوقعات مستقبلية

رغم الحماس الكبير لهذا الابتكار، تظل هناك تحديات هندسية يجب على أونور التغلب عليها، أهمها:

المتانة والعمر الافتراضي: ضمان عمل المفصل الميكانيكي بكفاءة ودقة لآلاف المرات دون تعطل.

مقاومة العوامل البيئية: الحفاظ على مقاومة الهاتف للماء والغبار (IP Rating)، حيث تشكل الأجزاء المتحركة نقاط ضعف محتملة.

استهلاك الطاقة: إدارة الطاقة اللازمة لتشغيل المحرك الميكانيكي دون التأثير بشكل كبير على عمر البطارية.

من المتوقع أن تكشف أونور عن المزيد من التفاصيل التقنية والإعلان الرسمي الكامل عن هذا المفهوم خلال الأشهر القادمة، حيث يرى المحللون أن هذا التوجه قد يعيد تعريف العلاقة بين المستخدم والهاتف، ليصبح الجهاز شريكاً إبداعياً بدلاً من مجرد أداة تصوير تقليدية.