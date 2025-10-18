حملات يومية لضبط التجاوزات في أسعار تعريفة الركوب.. تفاصيل

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن بعد زيادة أسعار البنزين تم تشكيل لجان خاصة لوضع تعريفة الركوب، ومن ثم نشر التعريفات بكافة الطرق.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المحافظين يواصلون مراقبة اسعار تعريفات الركوب، هناك ارقام للتواصل مع الوزارة لتلقي أي شكاوى خاصة بأسعار الركوب.

ولفت إلى أن غرفة أزمات وعمليات الوزارة تتابع الأوضاع على أرض الواقع، وبالفعل تم تحرير العديد من المخالفات منذ زيادة سعر البنزين، منوها بأنه في حالة مخالفة السائق لتعريفة الركوب يتم توقيع الغرامات عليه وقد تصل إلى سحب الرخصة من السائق.

وأوضح أن عمليات المتابعة مستمرة خلال الفترات القادمة لضبط الأسعار، في مختلف المحافظات والمدن، مشيرا إلى أن لجان المتابعة الميدانية تضم «مسؤولي المواقف، والمرور، والتموين، ومباحث المرور».