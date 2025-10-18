مودي ناصر: لدي طموح كبير.. والظروف سبب فشل زياد وحمدي مع الزمالك

أكد مودي ناصر لاعب إنبي الحالي والسابق، أنه يمتلك طموح اللعب في أحد فرق الثلاثي الكبار، مشددًا على أنه يأمل في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وأنه لا يبحث عن المال حاليًا، لكنه يتمنى صناعة تاريخ كبير به بطولات وإنجازات لاسم مودي ناصر.

وتابع مودي ناصر في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، اللعب للأهلي أو الزمالك حلم لأي لاعب، بسبب الجمهور، متابعًا: ستجد كثيرين يشاهدونك ويشجعونك ويدعمونك، الجمهور في ضهرك والملعب كامل العدد، عين منتخب مصر عليك دومًا، لذلك الأهلي والزمالك وبيراميدز في حتة تانية.

وأضاف لاعب إنبي السابق، اللعب في الثلاثي الكبار يلمع اللاعب ويظهره أمام الجماهير والإعلام، وجودك في أي فريق منهم كأساسي وظهورك بشكل جيد يقرب فرصك من التواجد في منتخب مصر كأساسي، لذلك لست قلقًا من تجربة اللعب للثلاثي الكبار، رغم فشل تجربتي زياد كمال ومحمد حمدي.

وواصل: الظروف هي من تحكمت في تجربتي زياد وحمدي وأفشلتهما رغم أنهما لاعبين كبيرين لديهما شخصية مميزة وصنعا الفارق مع إنبي هذا الموسم، واثق في ربنا وفي نفسي وقدراتي وإمكانياتي باللعب كأساسي في حالة انتقالي لأحد الثلاثي الكبار، مضيفًا: كل لاعبي الثلاثي الكبار حاليًا جاءوا من أندية أقل، لكنهم وثقوا في أنفسهم وبالتالي ظهروا بشكل متميز.

واختتم مودي ناصر حديثه: واثق إني هاكسر الدنيا لو لعبت للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، اللعب للثلاثي الكبار هو هدفي حاليًا الذي أعمل من أجله، وإن شاء الله سأنتقل لأي فريق منهم في الموسم الجديد، مضيفًا: ليس هناك فريق مفضل منهم، سأترك الأمور للظروف ولكرم ربنا وإن شاء الله خير.