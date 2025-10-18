عقب أدائه اليمين الدستورية.. النائب عمرو الشلمة: هذه اللحظة تكليف وطني ومسئولية كبيرة

أعرب النائب عمرو سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تكليفًا وطنيًا ومسئولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطن في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "الشلمة" أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مؤسسات الدولة كافة، مشددًا على أن مجلس الشيوخ سيكون شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة البناء والتنمية، من خلال دراسة القوانين والسياسات العامة، وتقديم الرأي والمشورة فيما يخص الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تمس حياة المواطن.

وقال النائب إن من أبرز أولوياته خلال الفترة المقبلة، دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، والعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب الاهتمام بملفات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري ورفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

وأضاف "الشلمة" أن تعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب سيكونان في صدارة اهتماماته، مؤكدًا أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية لتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودعم التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو.

كما أكد أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا قويًا للدولة المصرية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل ميداني جاد وتواصل دائم مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم وتحسين مستوى معيشتهم.