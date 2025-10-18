تعاون جديد لدعم محاربات سرطان الثدي ..تفاصيل

احتفالاً بشهر التوعية بسرطان الثدي وعيد ميلادها السادس والعشرين، تم توقيع بروتوكول تعاون جديد لمستشفى بهية المتخصصة في علاج سرطان الثدي بالمجان.

تهدف الشراكة إلى دعم رحلة علاج المحاربات وتعزيز خدمات المستشفى خلال شهر أكتوبر.

تلتزم الشركة بتخصيص جزء من أرباحها في أكتوبر لتطوير مرافق مستشفى بهية، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية شاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وقع البروتوكول السيدة ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، والسيد هيثم ثروت، رئيس قطاعات المبيعات والتسويق براية . وأكد المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء بهية، أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل بين القطاع الخاص والمجتمعي، مشيراً إلى أهمية دعم المؤسسات التي تقدم خدمات مجانية للكشف المبكر والعلاج.

تعد هذه الخطوة جزءاً من التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على تمكين النساء ومساعدتهن في مواجهة التحديات الصحية. تأتي الشراكة في وقت تحتفل فيه مؤسسة بهية بمرور عشر سنوات على تأسيسها، مما يعكس دورها المستدام في تقديم خدماتها الحيوية لمحاربات سرطان الثدي.