لن تصدق.. 3 أسباب وراء فرط التعرق في البرد

كثيراً ما نربط التعرق بالطقس الحار، فلماذا نتعرق عندما نشعر بالبرد؟ على عكس معظم أنواع العرق، التي تنتج عن الحرارة أو النشاط البدني، يحدث التعرق البارد في الطقس البارد أو البيئات شديدة البرودة.

هناك أسباب عديدة للتعرق البارد، بدءًا من الملابس التي ترتديها وصولًا إلى مستويات التوتر والقلق العالية، لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لعلاج التعرق البارد وتخفيف أعراضه.

3 أسباب تجعلك تتعرق عندما تشعر بالبرودة

- التوتر والقلق

فقد يكون السبب مستويات عالية من التوتر والقلق.

يحدث التعرق الناتج عن التوتر (أو التعرق العصبي ) كرد فعل طبيعي للقتال أو الهروب في المواقف العصيبة أو المثيرة أو المتوترة، بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية أو الحالات الطبية الكامنة، لذلك، إذا كنت تشعر بقلق شديد، فإن جسمك يفرز العرق لتجنب ارتفاع درجة حرارتك - حتى لو شعرت بالبرد

- التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية، كتلك الناتجة عن الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث ، قد تكون أيضًا سببًا للتعرق البارد، فمع تقلب الهرمونات، يصبح منظم الحرارة الداخلي في دماغك أكثر حساسية، مما يجعلك أكثر عرضة للإحساس بالحرارة أو البرودة، ونتيجة لذلك، قد تبدأ بالتعرق في مواقف لا تتعرق فيها عادةً

- فرط التعرق

بالنسبة لبعض الأشخاص، يتجاوز سبب التعرق عند البرد العوامل البيئية أو الملابس، فرط التعرق هو حالة طبية تتميز بتعرق أكثر مما هو ضروري لتنظيم درجة الحرارة الداخلية، مما يعني أنك تتعرق في ظروف لا ينبغي أن تتعرق فيها بالضرورة - مثل البيئات الباردة .