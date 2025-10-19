قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20% |فيديو
يكشف كواليس الإفراج عنه .. أسير فلسطيني: أنا ابن مصر وبدونها مفيش تقدّم |فيديو
ياسر ريان يسخر من مستوى فريق ديكاداها الصومالي: «قدامى الزمالك يكسبوه 6»
الخارجية القطرية: باكستان وأفغانستان توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار
مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. 3 أسباب وراء فرط التعرق في البرد

فرط التعرق
فرط التعرق
نهى هجرس

كثيراً ما نربط التعرق بالطقس الحار، فلماذا نتعرق عندما نشعر بالبرد؟ على عكس معظم أنواع العرق، التي تنتج عن الحرارة أو النشاط البدني، يحدث التعرق البارد في الطقس البارد أو البيئات شديدة البرودة.

هناك أسباب عديدة للتعرق البارد، بدءًا من الملابس التي ترتديها وصولًا إلى مستويات التوتر والقلق العالية، لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لعلاج التعرق البارد وتخفيف أعراضه. 

3 أسباب تجعلك تتعرق عندما تشعر بالبرودة 

- التوتر والقلق

فقد يكون السبب مستويات عالية من التوتر والقلق.

يحدث التعرق الناتج عن التوتر (أو التعرق العصبي ) كرد فعل طبيعي للقتال أو الهروب في المواقف العصيبة أو المثيرة أو المتوترة، بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية أو الحالات الطبية الكامنة، لذلك، إذا كنت تشعر بقلق شديد، فإن جسمك يفرز العرق لتجنب ارتفاع درجة حرارتك - حتى لو شعرت بالبرد

- التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية، كتلك الناتجة عن الدورة الشهرية أو الحمل أو انقطاع الطمث ، قد تكون أيضًا سببًا للتعرق البارد، فمع تقلب الهرمونات، يصبح منظم الحرارة الداخلي في دماغك أكثر حساسية، مما يجعلك أكثر عرضة للإحساس بالحرارة أو البرودة، ونتيجة لذلك، قد تبدأ بالتعرق في مواقف لا تتعرق فيها عادةً

- فرط التعرق

بالنسبة لبعض الأشخاص، يتجاوز سبب التعرق عند البرد العوامل البيئية أو الملابس، فرط التعرق هو حالة طبية تتميز بتعرق أكثر مما هو ضروري لتنظيم درجة الحرارة الداخلية، مما يعني أنك تتعرق في ظروف لا ينبغي أن تتعرق فيها بالضرورة - مثل البيئات الباردة .

التعرق فرط التعرق اسباب فرط التعرق علاج فرط التعرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

زيارة تامر حسني

لفتة إنسانية.. تامر حسني يحقق أمنية طفلة مريضة بالسرطان في القليوبية

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

ترشيحاتنا

بيراميدز

«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

الزمالك

أيمن يونس: بيزيرا «هدية ثمينة» من جون إدوارد .. و«ديكيداها» بداية جديدة لـ «فتوح»

بيراميدز

معتصم سالم يكشف موقف بيراميدز من تجديد عقد نجمه فيستون ماييلي

بالصور

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد