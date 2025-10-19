دينا أبو الخير: حفظ الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف تعصم الإنسان من الدجال وفتنته

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن حفظ الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف تعصم الإنسان من الدجال وفتنته العظيمة.

وتابعت خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن من لا يحفظ هذه الأيات عليه أن يقرأها.

ولفتت إلى أنه يجب قراءة هذه الآيات بنية أن ينجينا الله من هذه الفتنة -المسيح الدجال-، موضحة أن من يحفظهم كأن معه صك حفظ من الدجال.

وأشارت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إلى أن سورة الكهف بدأت بالحمد لله إلى جانب 4 سور أخرى وهي الأنعام وفاطر وسبأ والفاتحة.