أخبار البحر الأحمر.. القصير تنفّذ سيناريو عمليًا لمواجهة السيول استعدادًا لموسم الأمطار

نفّذت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، محاكاة ميدانية لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمدخل الجنوبي للمدينة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن رفع درجة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الطوارئ، وسرعة الاستجابة لمواجهة أي تداعيات محتملة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وجاءت التجربة بالتنسيق مع مركز السيطرة بالديوان العام، وإدارة المرور، ومرفق الإسعاف، والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمدينة القصير، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى اختبار كفاءة فرق الطوارئ وسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية أثناء الأزمات.

وأوضح الأستاذ عابدين سعيد سكرتير مدينة القصير، أن إدارة الأزمات بالوحدة نفّذت سيناريوً متكاملًا للتعامل مع موجة سيول وأمطار غزيرة، بمشاركة العناصر الفنية والأطقم والمعدات الثقيلة، بهدف التأكد من جاهزية المعدات والأفراد وسرعة التعاون بين الجهات المشاركة في التنفيذ الميداني.

وأشار إلى أن هذه المحاكاة تأتي في إطار الاستعداد المبكر لموسم السيول والأمطار ورفع درجات التأهب القصوى لمواجهة أي مخاطر محتملة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع الظروف الجوية الطارئة.