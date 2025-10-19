النائب عادل عتمان: رسائل الندوة التثقيفية خارطة طريق جديدة لترسيخ الوحدة الوطنية واستكمال مسيرة التنمية

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت بمثابة وثيقة وطنية جديدة تحمل في طياتها رسائل بالغة الأهمية، اتسمت بالوضوح والشفافية والمصارحة التامة للشعب المصري حول حجم التحديات التي واجهتها الدولة وما تزال تواجهها في مسيرتها نحو الاستقرار والتنمية.

وأوضح النائب عادل عتمان أن حديث الرئيس اتسم بعمق الرؤية وبُعد النظر، خاصة عندما تناول أهمية الاصطفاف الوطني ووحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن الدعوة إلى التماسك الشعبي ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة وطنية تفرضها المرحلة، فالوطن لا يُصان إلا بوحدة صفه وإخلاص أبنائه ووعيهم بخطورة ما يُحاك ضده.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استحضار الرئيس السيسي لملحمة أكتوبر وما جسدته من إرادة صلبة وعزيمة لا تلين، هو تذكير للأجيال الجديدة بأن الانتصار لم يكن فقط في ميادين القتال، بل في روح الوحدة واليقين بقدرة المصريين على تجاوز المستحيل، لافتاً إلى أن مصر اليوم تخوض معركة أخرى لا تقل شرفًا عن أكتوبر، وهي معركة البناء والتنمية وصون الأمن القومي.

وأشار النائب عادل عتمان إلى أن تكريم الرئيس لأبطال أكتوبريعكس وفاء القيادة السياسية لقيم التضحية والعطاء، واحترامها للتاريخ العسكري والوطني لمصر، مؤكداً أن هؤلاء الأبطال قدموا ملحمة خالدة ستظل حاضرة في وجدان المصريين، وأن بطولاتهم تمثل مصدر إلهام لكل من يسعى إلى خدمة هذا الوطن بإخلاص وتفانٍ.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن كلمات الرئيس حول ما مرت به مصر منذ عام 2011 وما بعدها، تكشف عن حجم الصعاب التي تحملتها الدولة في سبيل الحفاظ على كيانها واستقرارها، مؤكداً أن الإشارة إلى تكلفة الحرب على الإرهاب التي تجاوزت 100 مليار جنيه، فضلاً عن الأرواح التي ارتقت من صفوف الجيش والشرطة والقضاء، تعكس عِظم التضحيات التي بذلتها مؤسسات الدولة من أجل حماية الوطن.

وأكد النائب عادل مأمون عتمان أن ما قاله الرئيس من أن يد الله ساعدت مصر ومكنتها من تجاوز هذه التحديات، يُجسد إيمانًا حقيقيًا بأن *حفظ مصر هو قدرٌ إلهي ارتبط بإخلاص شعبها وصدق نوايا قيادتها، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يؤكد أن مصر تسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمناً.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس خلال الندوة التثقيفية تحمل دعوة صريحة لكل المصريين إلى تعزيز الوعي الوطني، ومواصلة العمل الجاد، والتمسك بروح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية والمجتمعية خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على ما تحقق واستكمال مسيرة التنمية والبناء.