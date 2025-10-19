أعراض صديد البول وشكله .. كيف تعالجه نهائيا؟

يبحث الكثير عن أعراض صديد البول ، والذي يصاحبه حرقان واضح ومستمر أثناء التبول سواء عند الرجال أو النساء وحتى الأطفال، وهناك الكثير من أسباب صديد البول وطرق علاجه، لكن يتطلب إجراء فحص صديد البول أولاً للحصول على العلاج المناسب.

فحص صديد البول

يتم تشخيص صديد بول من خلال قيام المريض بعمل تحليل بول، في المختبر وفحصها لتحديد حجم الصديد، ولكن لا بُد من إحضار العينة إلى المعمل في مدة لا تزيد عن ساعة، وقد يأمر الطبيب بعمل فحوصات دم للكشف عن وجود أي التهابات أخرى في الجسم.



ما هو صديد البول؟

يعتبر صديد البول من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التناسلي عند كلا الجنسيين وغير ملتزمة بفئة عمرية معنية، ويحدث صديد البول نتيجة إصابة المسالك البولية بعدوى بكتيرية، وعلى الرغم من أنها حالة مرضية غير خطيرة، إلا أنها تتطلب الرجوع لطبيب المسالك البولية لتحديد أسباب الصديد وكتابة العلاج المناسب، حيث يُعتبر التشخيص المبكر خطوة مهمة نحو الشفاء السريع والفعال.

شكل صديد البول

يظهر صديد البول على هيئة مادة سميكة لزجة بيضاء اللون أو صفراء، أو قد تكون مائلة للأخضر، ويُمكن التعرف عليها أثناء عملية التبول، وتنتج بسبب احتواء البول على خلايا دم بيضاء أو بكتيريا، مما يتسبب في تغير لون البول.

أعراض صديد البول

ألم أو حرقة: شعور بألم أو حرقة أثناء التبول.

كثرة التبول: الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، حتى لو كانت الكمية قليلة.

رائحة كريهة: رائحة قوية وغير طبيعية للبول.

تغير لون البول: قد يبدو البول عكراً، أو داكناً، أو يحتوي على دم.

ألم في أسفل البطن أو الظهر: ألم في منطقة أسفل البطن أو الخاصرة.

أعراض متقدمة لـ صديد البول

حمى وقشعريرة: ارتفاع في درجة حرارة الجسم وشعور بالبرد والرعشة.

غثيان وقيء: الشعور بالغثيان وقد يتطور إلى قيء.

ضعف عام وخمول: الشعور بالإرهاق والضعف.

فقدان الشهية: عدم الرغبة في تناول الطعام.

تشنجات: قد تحدث تشنجات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

أعراض التهاب المسالك البولية عند الأطفال

تختلف أعراض التهاب المسالك البولية بشكل كبير حسب عمر طفلك، فما يظهر على الرضيع يختلف تمامًا عما يعاني منه الطفل الأكبر سنًا، وتشمل الأعراض عند الرضع والأطفال الصغار على الآتي:

ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ.

التذمر المستمر والهياج غير المبرر.

رفض تناول الطعام أو الرضاعة.

انبعاث رائحة نفاذة وكريهة من البول.

تغير لون البول أو ظهور عكارة فيه.

القيء المتكرر.

عدم زيادة الوزن بالمعدل الطبيعي.

أما بالنسبة للأعراض عند الأطفال الأكبر سنًا فتشمل:

ألم وحرقة شديدة أثناء التبول.

كثرة التبول بكميات صغيرة.

ألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض.

الاستيقاظ ليلاً كثيرًا للذهاب إلى الحمام.

مشاكل في التحكم بالبول.

علاج صديد البول نهائيا

1- المضادات الحيوية: هي العلاج الأساسي للالتهابات البكتيرية، ويحدد الطبيب نوع المضاد الحيوي ومدة تناوله بناءً على نتيجة زراعة البول.

2-علاج السبب الأساسي: إذا كان صديد البول ناتجاً عن مشكلة أخرى كالحصوات أو أمراض منقولة جنسياً، يجب علاج هذه المشكلة بشكل خاص.

3-متابعة التحاليل: سيطلب منك الطبيب غالباً إجراء تحاليل متابعة للتأكد من اختفاء العدوى تماماً بعد انتهاء العلاج.

علاج صديد البول

أسباب صديد البول :

1-التهابات المسالك البولية

يُمثل التهاب المسالك أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بالصديد، وعادة ما تصاب به المرأة أكثر من الرجل؛ نظرًا لقصر مجرى البول لديها، مما يساعد على كثرة فرص دخول الميكروبات.

2-الأمراض المنقولة جنسيًا

تتسبب الأمراض الجنسية بالإصابة بصديد البول، عن طريق انتقالها عبر ممارسة الجنس بطرق غير طبيعية مثل: (الفم والشرج)، ومن أبرز هذه الأمراض الآتي: (الكلاميديا، والهربس التناسلي، الزهري وفيروس الورم الحليمي، وفيروس نقص المناعة البشرية، وغيرهم).

3-الأمراض المزمنة

في حالة إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة مثل: (مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الجهاز المناعي)، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة بصديد البول.

4-العدوى البكتيرية أو الفيروسية

إن الإصابة بهذه العدوى، يُعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بصديد البول.

5- الأدوية

يُمكن أن يتم الإصابة بالصديد، نتيجة كثرة استخدام المضاد الحيوي، حيث تتسبب كثرة استخدامه في قتل البكتيريا النافعة في الجهاز التناسلي.

6-التهاب البروستاتا

في حالة وجود مشاكل واضطرابات في غدة البروستاتا لدى الرجال، فيمكن أن تتسبب في الإصابة بصديد البول.

7-حصوات الكلى

قد تتسبب الحصوات في تهيج الجهاز التناسلي لكلا الجنسين؛ مما ينتج عنه ظهور الصديد.

فوار لعلاج صديد البول

هناط الكثير من أنواع الفوار لعلاج صديد البول ومناسبة لكلا الجنسين ومنها :

أميكاسين (90.6٪)

نتروفورانتوين (77.4٪)

كوتريموكسازول (49.1٪)

للنتروفورانتوين (70٪)

الجنتاميسين (50٪)

الأمبيسلين (30٪).