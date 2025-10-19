قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
خدمات

أعراض صديد البول وشكله .. كيف تعالجه نهائيا؟

اعراض صديد البول
اعراض صديد البول
رشا عوني

يبحث الكثير عن أعراض صديد البول ، والذي يصاحبه حرقان واضح ومستمر أثناء التبول سواء عند الرجال أو النساء وحتى الأطفال، وهناك الكثير من أسباب صديد البول وطرق علاجه، لكن يتطلب إجراء فحص صديد البول أولاً للحصول على العلاج المناسب.

فحص صديد البول

يتم تشخيص صديد بول من خلال قيام المريض بعمل تحليل بول، في المختبر وفحصها لتحديد حجم الصديد، ولكن لا بُد من إحضار العينة إلى المعمل في مدة لا تزيد عن ساعة، وقد يأمر الطبيب بعمل فحوصات دم للكشف عن وجود أي التهابات أخرى في الجسم.
 

ما هو صديد البول؟

يعتبر صديد البول من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز التناسلي عند كلا الجنسيين وغير ملتزمة بفئة عمرية معنية، ويحدث صديد البول نتيجة إصابة المسالك البولية بعدوى بكتيرية، وعلى الرغم من أنها حالة مرضية غير خطيرة، إلا أنها تتطلب الرجوع لطبيب المسالك البولية لتحديد أسباب الصديد وكتابة العلاج المناسب، حيث يُعتبر التشخيص المبكر خطوة مهمة نحو الشفاء السريع والفعال.

أسباب وأعراض صديد البول وطرق العلاج
اعراض صديد البول

شكل صديد البول

يظهر صديد البول على هيئة مادة سميكة لزجة بيضاء اللون أو صفراء، أو قد تكون مائلة للأخضر، ويُمكن التعرف عليها أثناء عملية التبول، وتنتج بسبب احتواء البول على خلايا دم بيضاء أو بكتيريا، مما يتسبب في تغير لون البول.

أعراض صديد البول

ألم أو حرقة: شعور بألم أو حرقة أثناء التبول. 

كثرة التبول: الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، حتى لو كانت الكمية قليلة. 

رائحة كريهة: رائحة قوية وغير طبيعية للبول. 

تغير لون البول: قد يبدو البول عكراً، أو داكناً، أو يحتوي على دم. 

ألم في أسفل البطن أو الظهر: ألم في منطقة أسفل البطن أو الخاصرة. 

أعراض متقدمة لـ صديد البول

حمى وقشعريرة: ارتفاع في درجة حرارة الجسم وشعور بالبرد والرعشة.

غثيان وقيء: الشعور بالغثيان وقد يتطور إلى قيء.

ضعف عام وخمول: الشعور بالإرهاق والضعف.

فقدان الشهية: عدم الرغبة في تناول الطعام.

تشنجات: قد تحدث تشنجات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

صديد البول- الأسباب والأعراض وطرق الوقاية | الكونسلتو
اعراض صديد البول

أعراض التهاب المسالك البولية عند الأطفال

تختلف أعراض التهاب المسالك البولية بشكل كبير حسب عمر طفلك، فما يظهر على الرضيع يختلف تمامًا عما يعاني منه الطفل الأكبر سنًا، وتشمل الأعراض عند الرضع والأطفال الصغار على الآتي:

  • ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ.
  • التذمر المستمر والهياج غير المبرر.
  • رفض تناول الطعام أو الرضاعة.
  • انبعاث رائحة نفاذة وكريهة من البول.
  • تغير لون البول أو ظهور عكارة فيه.
  • القيء المتكرر.
  • عدم زيادة الوزن بالمعدل الطبيعي.

أما بالنسبة للأعراض عند الأطفال الأكبر سنًا فتشمل:

  • ألم وحرقة شديدة أثناء التبول.
  • كثرة التبول بكميات صغيرة.
  • ألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض.
  • الاستيقاظ ليلاً كثيرًا للذهاب إلى الحمام.
  • مشاكل في التحكم بالبول.

علاج صديد البول نهائيا

1- المضادات الحيوية: هي العلاج الأساسي للالتهابات البكتيرية، ويحدد الطبيب نوع المضاد الحيوي ومدة تناوله بناءً على نتيجة زراعة البول. 

2-علاج السبب الأساسي: إذا كان صديد البول ناتجاً عن مشكلة أخرى كالحصوات أو أمراض منقولة جنسياً، يجب علاج هذه المشكلة بشكل خاص. 

3-متابعة التحاليل: سيطلب منك الطبيب غالباً إجراء تحاليل متابعة للتأكد من اختفاء العدوى تماماً بعد انتهاء العلاج.

Sohati - 4 نصائح طبيعية تساعدكم على علاج ظاهرة صديد البول بصورة نهائية!
علاج صديد البول

 

أسباب صديد البول : 

1-التهابات المسالك البولية

 يُمثل التهاب المسالك أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بالصديد، وعادة ما تصاب به المرأة أكثر من الرجل؛ نظرًا لقصر مجرى البول لديها، مما يساعد على كثرة فرص دخول الميكروبات.

2-الأمراض المنقولة جنسيًا

تتسبب الأمراض الجنسية بالإصابة بصديد البول، عن طريق انتقالها عبر ممارسة الجنس بطرق غير طبيعية مثل: (الفم والشرج)، ومن أبرز هذه الأمراض الآتي: (الكلاميديا، والهربس التناسلي، الزهري وفيروس الورم الحليمي، وفيروس نقص المناعة البشرية، وغيرهم).

3-الأمراض المزمنة

في حالة إذا كنت تعاني من الأمراض المزمنة مثل: (مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الجهاز المناعي)، فإنك تكون أكثر عرضة للإصابة بصديد البول.

4-العدوى البكتيرية أو الفيروسية

إن الإصابة بهذه العدوى، يُعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بصديد البول.

5- الأدوية

يُمكن أن يتم الإصابة بالصديد، نتيجة كثرة استخدام المضاد الحيوي، حيث تتسبب كثرة استخدامه في قتل البكتيريا النافعة في الجهاز التناسلي.

6-التهاب البروستاتا

في حالة وجود مشاكل واضطرابات في غدة البروستاتا لدى الرجال، فيمكن أن تتسبب في الإصابة بصديد البول.

7-حصوات الكلى

قد تتسبب الحصوات في تهيج الجهاز التناسلي لكلا الجنسين؛ مما ينتج عنه ظهور الصديد.

فوار لعلاج صديد البول 

هناط الكثير من أنواع الفوار لعلاج صديد البول ومناسبة لكلا الجنسين ومنها : 

 أميكاسين (90.6٪) 

نتروفورانتوين (77.4٪)

كوتريموكسازول (49.1٪) 

للنتروفورانتوين (70٪) 

 الجنتاميسين (50٪) 

الأمبيسلين (30٪). 

اعراض صديد البول صديد البول علاج صديد البول علاج صديد البول نهائيا اسباب صديد البول

