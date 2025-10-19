أسامة السعيد: الرئيس السيسي أكد أهمية الإعلام فى حروب الوعي

تحدث الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال كلمته اليوم بذكرى نصر اكتوبر عن مجموعة من الإنجازات المصرية التي تحققت خلال شهر أكتوبر الجاري، معتبرًا أن هذه النجاحات تُحسب للدولة المصرية وتؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس وجّه رسائل تقدير وامتنان للمواطنين المصريين على وعيهم وصمودهم في مواجهة فترات صعبة، مؤكدًا أن ما مرت به الدولة منذ عام 2011 كان بمثابة حرب من نوع مختلف، ما يستوجب استمرار جهود التوعية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه الوطن.

وأكد رئيس تحرير الأخبار، أن الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة لدور الإعلام، مشددًا على أنه ليس مجرد أداة لمواجهة الشائعات، بل ركيزة أساسية في معركة الوعي، حيث أصبحت الحروب الحديثة تستهدف العقول أكثر من استخدام الرصاص والأسلحة التقليدية.

وأوضح أن الفن والإعلام يمتلكان القدرة على الوصول إلى الناس وإقناعهم، ما يجعل منهما خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار المغلوطة وحملات التضليل، مشيرًا إلى أن تحصين المواطن بالوعي هو السلاح الحقيقي لحماية الأوطان.