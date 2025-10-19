قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
أسامة السعيد: الرئيس السيسي أكد أهمية الإعلام فى حروب الوعي

تحدث الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال كلمته اليوم بذكرى نصر اكتوبر عن مجموعة من الإنجازات المصرية التي تحققت خلال شهر أكتوبر الجاري، معتبرًا أن هذه النجاحات تُحسب للدولة المصرية وتؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس وجّه رسائل تقدير وامتنان للمواطنين المصريين على وعيهم وصمودهم في مواجهة فترات صعبة، مؤكدًا أن ما مرت به الدولة منذ عام 2011 كان بمثابة حرب من نوع مختلف، ما يستوجب استمرار جهود التوعية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه الوطن.

وأكد رئيس تحرير الأخبار، أن الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة لدور الإعلام، مشددًا على أنه ليس مجرد أداة لمواجهة الشائعات، بل ركيزة أساسية في معركة الوعي، حيث أصبحت الحروب الحديثة تستهدف العقول أكثر من استخدام الرصاص والأسلحة التقليدية.

وأوضح أن الفن والإعلام يمتلكان القدرة على الوصول إلى الناس وإقناعهم، ما يجعل منهما خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار المغلوطة وحملات التضليل، مشيرًا إلى أن تحصين المواطن بالوعي هو السلاح الحقيقي لحماية الأوطان.

الوعي حرب الوعي حرب اكتوبر

