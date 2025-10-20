قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل مسقعة بالسجق .. غير تقليدية وشهية

طريقة عمل مسقعة بالسجق
طريقة عمل مسقعة بالسجق
هاجر هانئ

مسقعة بالسجق من الأكلات الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق لذيذ وشهي.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مسقعة بالسجق، فيما يلي:

مقادير مسقعة بالسجق 


● باذنجان مكعبات وسط مقلي بالقشر.

● فلفل الوان مكعبات كبيره مقلي.

● سجق مقطع صغير.

● فلفل حامي سليم مقلي.

للتسبيكة
● عصير طماطم.
● صلصه طماطم.
● توم مفروم.
● خل.
● كزبره ناشفه.
● ملح وفلفل.
● زيت.


 

طريقة تحضير مسقعة بالسجق

يشوح الخضار مع السجق على النار.
تضاف الصلصة ونقدم.
للتسبيكة:

يشوح الصلصة في الزيت حتى تتسبك قليلا.
يضاف عصير الطماطم ونقلب حتى الغليان.
أخيرا تضاف الكزبرة والثوم.

