ليلى أحمد زاهر: لم أطلب شيئا في فرحي وأميل للبساطة

حلت الفنانة ليلى أحمد زاهر وزوجها النجم هشام جمال، الليلة، في أول حوار تليفزيوني يجمعهما بعد الزواج، في لقاء مميز مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر شاشة DMC.

وخلال اللقاء قالت الفناتة ليلى أحمد زاهر، إن :"انا معلمتش حاجة في الفرح وهشام جمال اللي عمل كل حاجة، والمكان كان مختلف بالنسبة ليا بس كان جميل".

واضافت ليلى أحمد زاهر، أن اميل للبساطة وهذا الأمر ظهر بقوة في حفل الزفاف.

يتناول لقاء ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، كواليس حفل زفافهما الأسطوري وكذلك أعمالهما المشتركة والعلاقة الفنية والإنسانية التي تجمع بينهما.