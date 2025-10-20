قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتاريخ.. ياسر زبيري أول لاعب عربي أفريقي يسجل ثنائية في كأس العالم للشباب

ياسر زبيري
ياسر زبيري
رباب الهواري

سجّل النجم المغربي الشاب ياسر الزبيري اسمه بحروف من ذهب في سجل بطولات كأس العالم للشباب، بعدما أصبح أول لاعب عربي وإفريقي يتمكن من إحراز هدفين في نهائي البطولة عبر التاريخ. 

هذا الإنجاز الفريد منح المنتخب المغربي دفعة معنوية هائلة في المباراة النهائية المقامة على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”.

بصمة مغربية تكتب التاريخ

الزبيري، الذي لمع نجمه منذ انطلاق البطولة، قدّم أداءً استثنائيًا في النهائي، حيث ظهر بثقة كبيرة داخل منطقة الجزاء، ونجح في ترجمة الفرص إلى أهداف حاسمة. لم يكن تألقه مجرد مساهمة عابرة، بل شكّل العلامة الفارقة في شوط أول مثير منح المغرب الأفضلية على الأرجنتين.

رقم قياسي إفريقي وعربي

تاريخ مشاركات المنتخبات الإفريقية والعربية في نهائيات كأس العالم للشباب لم يشهد من قبل لاعبًا يسجّل ثنائية في المباراة النهائية. بذلك، كسر الزبيري كل الحواجز وفتح الباب أمام جيل جديد من اللاعبين العرب القادرين على المنافسة في أعلى المستويات.

تأثير مباشر على مجريات المباراة

أهداف الزبيري منحت “أشبال الأطلس” أفضلية معنوية وثقة كبيرة في أرض الملعب، وجعلت المنتخب الأرجنتيني في موقف دفاعي صعب. تفاعل الجماهير مع الأهداف أكد حجم الإنجاز وأعاد الأمل في تحقيق لقب عالمي للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية على مستوى الشباب.

إشادة جماهيرية وإعلامية واسعة

تصدّر اسم ياسر الزبيري العناوين في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، واعتبره محللون رياضيون نموذجًا للمهاجم الواعد القادر على الوصول إلى العالمية. كما تغنّت الجماهير العربية بإنجازه، واعتبرته خطوة تاريخية ستظل محفورة في الذاكرة.

مستقبل واعد ينتظر الزبيري
 

يُجمع المراقبون على أن ما قدّمه اللاعب في النهائي ليس سوى بداية لمسيرة احترافية كبيرة. فموهبته، وهدوؤه أمام المرمى، وقدرته على الحسم، تؤهله ليكون أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة العالمية خلال السنوات المقبلة.


 

