قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ما هي أخطر أنواع الأمراض النفسية؟.. وهل يمكن تجاوزها؟

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
ريهام قدري

الأمراض النفسية من القضايا الصحية الأكثر تعقيدًا في العصر الحديث، إذ لا تقتصر آثارها على الحالة المزاجية أو السلوك فحسب، بل تمتد لتؤثر في العلاقات الاجتماعية، والإنتاجية، وحتى الصحة الجسدية.

وبينما تختلف شدّة هذه الاضطرابات من شخص لآخر، فإن بعض الأنواع تصنف بأنها الأخطر  نظرًا لتأثيرها العميق على جودة الحياة وصعوبة علاجها.

الفصام.. اضطراب الإدراك والواقع

يصف الأطباء الفُصام بأنه من أكثر الاضطرابات النفسية تدميرًا، لأنه يمسّ جوهر إدراك الإنسان للواقع.

فالمريض يعاني من هلوسات وأوهام وفقدان للقدرة على التفرقة بين الحقيقة والخيال.


وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُقدّر عدد المصابين بالفُصام عالميًا بنحو 23 مليون شخص، وغالبًا ما يؤدي تأخر العلاج إلى العزلة الاجتماعية أو فقدان العمل.

ورغم صعوبة المرض، إلا أن العلاج الدوائي المبكر والدعم النفسي والاجتماعي يمكن أن يساعد المريض على عيش حياة أكثر استقرارًا.

اضطراب ثنائي القطب.. بين الهوس والاكتئاب

يُعرف أيضًا باسم “الاضطراب الوجداني”، ويتأرجح فيه المريض بين نوبات من النشاط المفرط (الهوس) وأخرى من الحزن العميق (الاكتئاب).

ويصف الأطباء هذا الاضطراب بأنه من أكثر الحالات تحديًا في العلاج، لأن المريض قد لا يدرك خطورة حالته أثناء فترات الهوس، مما يعرضه لسلوكيات متهورة أو قرارات خطيرة.

ومع ذلك، فإن العلاج المنتظم بالأدوية المثبّتة للمزاج، إلى جانب المتابعة النفسية، يساعد المريض على السيطرة على حالته والعودة لحياة متوازنة.

اضطرابات الأكل.. خطر صامت على الجسد والعقل

من بين جميع الاضطرابات النفسية، تُعد الأنوركسيا نيرفوزا (فقدان الشهية العصبي) من أكثرها فتكًا، إذ ترتبط بمعدلات وفاة مرتفعة نتيجة سوء التغذية أو الانتحار.

المريض غالبًا ما يرى نفسه “بدينًا” رغم النحافة الشديدة، ويستمر في رفض الطعام خوفًا من زيادة الوزن.

ويشير موقع Verywell Mind إلى أن العلاج الفعّال لهذه الحالة يتطلب تعاون فريق طبي متكامل يضم اختصاصي تغذية، وطبيبًا نفسيًا، ومعالجًا سلوكيًا.

اضطراب الشخصية الحدية.. تقلبات حادة وصراع داخلي

 

يعاني المصابون بهذا الاضطراب من خوف دائم من الهجر، ومشاعر متقلبة، وسلوكيات اندفاعية قد تصل إلى إيذاء الذات.
ويصفه الأطباء بأنه من أصعب الاضطرابات النفسية في العلاج، لكنه قابل للتحسّن من خلال برامج علاجية مثل العلاج السلوكي الجدلي (DBT) الذي يساعد المريض على فهم مشاعره والسيطرة عليها تدريجيًا.

هل يمكن تجاوز هذه الأمراض؟

يرى الخبراء أن تجاوز الأمراض النفسية لا يعني دائمًا “الشفاء التام”، بل التعافي المستمر عبر التكيّف، والعلاج، والدعم الاجتماعي.

ويؤكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن معظم المرضى يمكنهم التمتع بحياة منتجة ومستقرة إذا تلقوا الرعاية النفسية المبكرة دون خوف من الوصمة المجتمعية.

فإن الأمراض النفسية الخطيرة ليست حكمًا نهائيًا على حياة الإنسان، لكنها تحدٍّ يمكن مواجهته بالعلاج الصحيح، والإرادة، والبيئة الداعمة.

فالوعي، والتقبّل، وطلب المساعدة المهنية، هي الخطوات الأولى نحو الشفاء

المصدر  Verywell Mind 

الأمراض النفسية اخطر الامراض النفسية امراض النفسية الفصام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

لماذا صلاة الظهر 4 ركعات

لماذا صلاة الظهر 4 ركعات؟.. لـ سببين لا يعرفهما الكثيرون

د. عباس شومان

انطلاق دورة علم المواريث بمنظمة خريجي الأزهر

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

انتهى منه قبل وفاته.. كتاب جديد لتفسير القرآن للدكتور أحمد عمر هاشم

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد