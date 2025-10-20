قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
الصحة الفلسطينية: أكثر من 900 مريض استشهدوا أثناء انتظار العلاج ونطالب بإجلاء الجرحى
سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر .. وتعليق صادم من عمرو أديب
قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 .. تفاصيل أكبر حدث وتجمع لخبراء السيارات في مصر
"نقل الكهرباء" توقع 3 عقود لتعزيز مشروعات الشبكة القومية ودعم منظومة القطار السريع
جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
فتح باب التقديم للعمل مفتش دعوة بمديرية أوقاف القاهرة.. رابط التسجيل
المالية: الحكومة تؤكد دعمها لجهود التمويل من أجل التنمية
هبة البحر لأهل غزة الجوعى.. القرش الحوتي في شباك خان يونس

شهدت شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة الماضية، حدثًا بحريًا نادرًا أثار دهشة
شهدت شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة الماضية، حدثًا بحريًا نادرًا أثار دهشة
إسراء عبدالمطلب

شهدت شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة الماضية، حدثًا بحريًا نادرًا أثار دهشة السكان، بعد أن تمكن عدد من الصيادين من اصطياد قرش حوتي عملاق قبالة الساحل، في مشهد غير مألوف بالنسبة لأهالي القطاع المحاصر.

وتجمع العشرات من المواطنين والنازحين لمشاهدة الكائن الضخم الذي أطلقوا عليه اسم "حوت خان يونس"، معبرين عن فرحتهم بهذه اللحظة الفريدة التي منحتهم بعض البهجة وسط أجواء الحرب والمعاناة اليومية، بحسب موقع "فلسطين الآن".

القرش الحوتي... العملاق الوديع

يُعد القرش الحوتي من أكبر أنواع القروش والأسماك الغضروفية في العالم، ويُعرف بلقبه الشائع "العملاق الوديع" نظرًا لطبيعته المسالمة، إذ لا يشكل أي خطر على الإنسان، ويتغذى على العوالق والكائنات الدقيقة عبر عملية ترشيح المياه أثناء السباحة.

ويمتاز القرش الحوتي بلونه الأزرق الداكن المزين بنقاط بيضاء براقة، وفمه الواسع القادر على ابتلاع كميات كبيرة من الماء، ويُعد من أندر المخلوقات البحرية التي تجمع بين الضخامة والجمال في آنٍ واحد.

الحجم والوزن

عادةً ما يتراوح وزن القرش الحوتي البالغ بين 15 و21 طنًا، فيما بلغ وزن الكائن الذي ظهر في خان يونس نحو طنين فقط، ما يشير إلى أنه صغير نسبيًا مقارنة بأقرانه في المحيطات. أما طوله فقدر بنحو 10 أمتار، وهو أقل من المتوسط المعروف الذي يبلغ 13 مترًا، فيما تصل بعض الحالات النادرة إلى 18 مترًا.

ورغم صغر حجمه النسبي، يتميز هذا النوع بخفة حركته وقدرته على السباحة لمسافات طويلة في أعماق البحار، باحثًا عن الغذاء في المناطق الغنية بالعوالق.

مقارنة مع القروش الأخرى

يتشابه القرش الحوتي في بعض صفاته مع القرش المتشمس، ثاني أكبر القروش في العالم، إذ يعتمد كلاهما على ترشيح المياه للتغذية، غير أن المتشمس يعيش غالبًا في المياه الباردة ويميل لونه إلى الرمادي البني، ويُرصد بسهولة على السطح مقارنة بالحوتي.

كائن مهدد بالانقراض

ويحذر خبراء البيئة من أن القرش الحوتي مهدد بالانقراض، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، نتيجة الصيد الجائر واصطدام السفن وتدهور بيئته البحرية.

ويأمل ناشطون بيئيون أن يسهم ظهور "حوت خان يونس" في زيادة الوعي بأهمية حماية الحياة البحرية في مياه غزة، والحفاظ على هذا الكائن المهيب الذي يجسد توازن الطبيعة في أعماق البحر.

غزة قطاع غزة قرش حوتي اصطياد قرش حوتي حوت خان يونس القرش الحوتي

