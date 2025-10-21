قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025: تحلَّ بالصبر

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

استُثمر خطواتٌ صغيرةٌ في المنزل أو العمل. شارك خططك مع أصدقائك المقربين. تجنّب التسرّع في الإنفاق. حافظ على هدوئك عند حدوث تأخيراتٍ بسيطة، وركّز على التقدم المطرد والكلمات الطيبة للحفاظ على التناغم، واسترح جيدًا لتقوية نفسك

توقعات برج الحمل صحيا 

تجنب المراهنات الخطرة أو المشتريات المفاجئة. راجع الفواتير المتكررة وألغِ ما لا تستخدمه. ستتراكم المدخرات الصغيرة من الخيارات اليومية على مدار الأسابيع. إذا كنت تفكر في نفقات أكبر، فتحدث مع عائلتك وضع ميزانية مختصرة أولًا. قد يأتي دخل إضافي من مهام صغيرة أو من شخص متعاون. 

توقعات برج الحمل عاطفيا 

على الأزواج التخطيط لنشاطٍ صغيرٍ ومدروسٍ يُظهر الاهتمام. تجنّب الكلمات القاسية عند الخلافات البسيطة. استمع أكثر مما تتكلم، وأظهر التقدير بأفعالٍ لطيفةٍ صغيرةٍ تحترم المشاعر والقيم العائلية.

برج الحمل اليوم مهنيا

لا تقترض للمتع قصيرة الأجل. خطط لميزانيات صغيرة للمنزل والهدايا، احتفظ بالإيصالات وتحقق من رسائل البنك. اتخاذ قرار هادئ ومتواضع الآن سيجنبك القلق ويفتح لك خيارات أوسع قريبًا، تحدث إلى شخص أكبر سنًا واكتب النصائح الواضحة التي تلقيتها اليوم..

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

قد تنجح أيضًا في حل مشاكل العملاء، وقد تلعب مهاراتك التقنية والتواصلية دورًا رئيسيًا. ستُتاح فرص جديدة لمن يخططون للدراسة أو العمل في الخارج. وسيحصل الباحثون عن عمل على نتائج إيجابية.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الحمل الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تجديد الخطاب الديني خطوة جادة نحو بناء الإنسان

مجلس الشيوخ

برلماني: مصر واجهت الإرهاب بسلاح الوعي والتنمية وحافظت على دورها التاريخي تجاه غزة

مجلس الشيوخ

برلماني: الوعي قضية محورية في مواجهة حروب الجيل الجديدة

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد