المصري للشئون الإفريقية: هذه رؤية مصر لحل الأزمة السودانية.. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن دولة السودان لها أهمية خاصة ولها خصوصية في علاقتها بمصر، والعلاقات بيننا تقوم على اعتبارات عديدة.

وأضاف صلاح حليمة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أن لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره السوداني، اشتمل على العلاقات الثنائية ثم الأزمة السودانية ومن بينها سد النهضة الإثيوبي.

وتابع: فيما يتعلق بتسوية الأزمة السودانية، هناك اجتماع للرباعية الدولية في واشنطن والرؤية المطروحة حاليا من جانب الرباعية تقريبا هي الرؤية المصرية لأنها الوحيدة التي تتحدث عن مسارات أربعة وهي الأمني والإنساني والسياسي وإعادة البناء والإعمار.

واستكمل: هناك رؤية بأن الحوار يكون سوداني سوداني شامل، كما تم تناول أزمة السد الإثيوبي وهناك اتفاق على رفض التصرفات الأحادية وممارسة الأمر الواقع في عملية الملء والتشغيل.