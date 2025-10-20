قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 2025 لجميع الشركات
مش طالع بره| تفاصيل صادمة في أزمة إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007
سرقة متحف اللوفر.. ما مصير المجوهرات التاريخية؟
أحمد موسى يهنئ المغرب بفوزها بكأس العالم للشباب ويشيد بالمنظومة الكروية القوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحق بأبيه.. تفاصيل وفاة نجل محامى الإسكندرية حزنا على مرض رضيعه

المحامي الراحل
المحامي الراحل
أحمد بسيوني

توفـ..ــى نجل المحامي أحمد محمد البرنس، الذي رحل متاثرا بأزمـ..ــة قلبية حزنا علي نجله، الذي تعرض لوعكة صحية، وتم نقله لأحد المستشفيات.

وقد لحق نجل المحامي بأبيه بعد يوم واحد من وفاته، ودفــ..ــن بجوار أبيه.

كان المحامي الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمـ..ــة قلبية مفاجئة أثناء توجهه إلى لأحد المستشفيات، لإسعاف نجله البالغ من العمر 6 أشهر بعدما أخبره الطبيب بتدهور حالته الصحية، وبعد ذلك توفـ..ــى الطفل.

كان المحامي الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهه إلى لأحد المستشفيات، لإسعاف نجله البالغ من العمر 6 أشهر بعدما أخبره الطبيب بتدهور حالته الصحية، بعد أن قام المحام بنقل نجله الصغير إلى المستشفى لسرعة إنقاذه، نظرًا لتدهور حالته الصحية، إلا أنه لم يتحمل الموقف وأصيب بأزمة قلبية أودت بحياته. 

ونعت نقابة المحامين بالإسكندرية المحامي الراحل في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ودعت الله أن يتغمده فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

الاسكندرية محامي الاسكندرية نقابة المحامين وفاة نعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

مران الاهلي

لقطات من مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

هيثم فاروق

هيثم فاروق يهنئ المغرب بالفوز بكأس العالم للشباب

هاني أبوريدة

اتحاد الكرة يتابع معسكر المحكمات

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد