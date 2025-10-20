لحق بأبيه.. تفاصيل وفاة نجل محامى الإسكندرية حزنا على مرض رضيعه

توفـ..ــى نجل المحامي أحمد محمد البرنس، الذي رحل متاثرا بأزمـ..ــة قلبية حزنا علي نجله، الذي تعرض لوعكة صحية، وتم نقله لأحد المستشفيات.

وقد لحق نجل المحامي بأبيه بعد يوم واحد من وفاته، ودفــ..ــن بجوار أبيه.

كان المحامي الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهه إلى لأحد المستشفيات، لإسعاف نجله البالغ من العمر 6 أشهر بعدما أخبره الطبيب بتدهور حالته الصحية، بعد أن قام المحام بنقل نجله الصغير إلى المستشفى لسرعة إنقاذه، نظرًا لتدهور حالته الصحية، إلا أنه لم يتحمل الموقف وأصيب بأزمة قلبية أودت بحياته.

ونعت نقابة المحامين بالإسكندرية المحامي الراحل في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ودعت الله أن يتغمده فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.