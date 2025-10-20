محافظ الجيزة: تخطيط لتطوير المنصورية.. ولن تضار العائلات

أكد عادل النجار محافظ الجيزة، أنه يتم التخطيط لتطوير مناطق في الجيزة مثل المنصورية بالتنسيق مع العائلات مضيفا:" لن يحدث ضرر لأي أحد والناس كلها مرضية".

وقال عادل النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له مراسم وله عدد ساعات محددة ".

وتابع عادل النجار :" زرعنا ما يقرب من 4000 شجرة و2200 نخلة وهناك 6 أبار تقوم بري هذه المسطحات الخضراء ".

وأكمل عادل النجار :" هناك أكثر من 750 مجسم لشخصيات تاريخية وسياسية وفنية على جانبي الطريق الصحراوي ".

