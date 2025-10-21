مصطفى هريدي: أمي دايما تقولي ربنا يتوب عليك من التمثيل.. فيديو

قال الفنان مصطفى هريدي، إن والده كان أب عظيم جدا ولا يعوض، بالرغم أنه لم يعش معه فترة طويلة، وشعر باحتياجه له بعد الوفاة، منوها أنه مرتبط بوالده ووالدته وأخوته.

وتابع مصطفى هريدي، في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة": مامتي ملتزمة جدا وشايفة إن موضوع التمثيل والفن مينفعش وعايزاني أشتغل حاجة تانية غير التمثيل، وعلاقتي بها جيدة لم تتأثر، قائلا : ماما كانت دايما تقولي ربنا يتوب عليك من التمثيل ويمكن ده سبب إني مبشتغلش".

