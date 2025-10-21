شريف الدسوقي يعلن عن التحاق ابنه بالمعهد العالي للفنون المسرحية

أعلن الفنان شريف الدسوقي عن التحاق ابنه آدم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، محتفلًا بتلك المناسبة.

وكتب شريف الدسوقي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “دلوقتي أقدر أقول الحمد والشكر لله، آدم شريف الدسوقي طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية”.

وقدم الفنان شريف الدسوقي ماستر كلاس بعنوان " الطريقة المثلى لبناء الشخصية المؤداة في التمثيل والحكي " وذلك علي هامش الدورة ال 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج )، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي.

وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.