نائب الشيوخ: شراكة مصر وكوريا بداية لعصر صناعي جديد.. وتوطين السيارات يحقق طفرة تنموية

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاتفاق الذي بحثه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس كوريا الجنوبية بشأن توطين صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي في مصر، يمثل انطلاقة حقيقية نحو بناء قاعدة صناعية تكنولوجية حديثة تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتضع مصر على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي.

وأضاف سمير، في تصريح خاص، لــــ صدي البلد أن كوريا دولة متقدمة صناعيًا وتكنولوجيًا، والتعاون معها في هذه المرحلة يعكس إدراك الدولة لأهمية نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.

توطين صناعة السيارات في مصر

وأشار النائب إلى أن توطين صناعة السيارات في مصر سيؤدي على المدى المتوسط إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما ينعكس على خفض أسعار السيارات للمواطنين، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وزيادة فرص العمل للشباب.

وتابع: "نحن لا نتحدث فقط عن تصنيع، بل عن شراكة حقيقية قائمة على تطوير منظومة التعليم الفني، وتأهيل الكوادر، وخلق بيئة تنافسية للإنتاج الذكي، وهذا ما تحتاجه مصر حاليًا للعبور إلى مرحلة التصنيع الثقيل والتكنولوجيا المتقدمة."

واختتم أحمد سمير تصريحه قائلاً:" هذه الشراكة ليست اتفاقية تقليدية، بل مشروع وطني ضخم سيكون له عوائد طويلة الأجل على مستوى النمو، التشغيل، والتصدير، ويجعل من مصر مركزًا صناعيًا محوريًا في الشرق الأوسط."